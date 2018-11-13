﻿ В Германии в аварию попал объявленный в розыск латвиец, Mixnews.lv

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В конце прошлой недели на севере Германии произошла авария, в результате которой пострадал гражданин Латвии, объявленный в розыск. Об этом пишет портал rus.delfi.lv ссылаясь на Nordkurier.

По данным издания, управлявший Mercedes Benz водитель существенно превысил скорость на автобане и врезался в микроавтобус. Когда на место происшествия прибыла полиция, оказалось, что в салоне авто находится 29-летний гражданин Латвии, которого уже длительное время разыскивали правоохранительные органы.

Как отмечает Nordkurier, авария случилась на автобане А19 в направлении Берлина, около железнодорожного моста в районе съезда на Витшток (федеральная земля Бранденбург). В настоящее время на мосту ведутся строительные работы, поэтому скорость ограничена до 80 км/ч, однако 55-летний водитель гнал на скорости 150 км/ч и в районе Верхнего Хафеля столкнулся с ехавшим впереди микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В микроавтобусе на момент аварии находились шесть человек - все они были жителями Латвии. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал, однако, тяжелые травмы получил водитель, которого с места происшествия доставили в больницу.

Когда дорожные патрульные проверили шестерых пассажиров Mercedes Sprinter, то были удивлены: среди них оказался разыскиваемый в течение длительного времени гражданин Латвии, на арест которого выдан международный ордер. Мужчину задержали и сопроводили в участок для дальнейшей экстрадиции в Латвию.

Фото: flickr.com/Thomas Huston