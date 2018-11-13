﻿ "Где зарплата в 1000 евро? Нас жестко обманули!": медики призвали Чакшу к ответу, Mixnews.lv

"Где зарплата в 1000 евро? Нас жестко обманули!": медики призвали Чакшу к ответу (14)

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Общество | 13 ноября 2018 года, 19:34

Работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сегодня во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей выразили возмущение низкими зарплатами и опасения за свою безопасность и будущее профессии медика неотложной помощи в целом.

Медики указали на ряд проблем, затрудняющих их работу. Временами дискуссия с министром и и. о. госсекретаря Минздрава Дайной Мурмане-Умбрашко проходила на повышенных тонах.

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Возмущение медиков вызвала названная Чакшей средняя зарплата помощника врача, которая в этом году якобы достигла 1003 евро до вычета налогов. Медики заявили, что таких зарплат не получают.

Член правления Латвийского общества врачей, бывший руководитель Земгальского регионального центра СНМП Роберт Фурманис заявил министру, что медики чувствуют себя обманутыми, так как не получили подтверждения, что в следующем году их зарплаты будут повышены на 20%.

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Чакша пояснила, что новое правительство должно будет принять окончательное решение о выделении финансирования для повышения зарплат медикам. Она предложила медикам пригласить представителей избранных в 13-й Сейм партий и попросить их обеспечить обещанное повышение зарплат, напомнив, что все избранные в парламент партии перед выборами обещали увеличить зарплаты медикам.

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Врач СНМП Арье Фербер сказал, что обеспокоен тем, что низкая зарплата медика неотложной медицины снижает престиж профессии, и молодежь не хочет работать в этой сфере, а те, кто уже в ней работают, считают часы, оставшиеся до выхода на пенсию.

Чакша заявила, что сделала все, чтобы повысить престиж профессии, подчеркнув, что прежде всего надо решить вопрос об оплате труда, а потом уже детальнее говорить о таких вопросах, как престижи, образование и качество.

Медики признались, что очень устают, от чего страдает качество оказываемых ими услуг. Работников СНМП беспокоит и то, что службе до сих пор не присвоен особый статус, а медики не застрахованы, хотя и работают в очень опасных условиях.

Фото: TV3 ZIŅAS/skaties.lv

Комментарии 14
пенсионер4 часа назад
куда делись медицинские страховки со всего! населения Латвии?чашка расскажи как ты надула народ, медиков да и правительство тоже. выплату медстраховки надо срочно отменить и принимать адекватные решения, не надо тратить на военные нужды которые сегодня и завтра и в ближайшие 10 лет никому не нужны, сейчас показывают сингапур, как из нищей деревни за 31 год стал процветающий город. а наши политики довели цветущую страну до нищеты
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Прапорщик Пагребняк4 часа назад
Всё путём.Пусть народ дохнет как мухи.Сама то небось за бугром лечиться
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кузен 4 часа назад
А почему только медикам нужно поднимать зарплату ? Почему бизнес не может поднять зарплату хотябы до уровня медиков ? Ответ вполне очивиден госуправление не имеет своего служебного соответствия ,а избиратели вновь и вновь избирают людей , которым даже хутор нельзя доверить . Что касаемо Чакши , мадам просто саботировала разработку ценообразование медуслуг ,которое должно входить в бюджет страны и строго рассчитываться , по ней плачет тюрьма только по этому вопросу .Что касается зарплаты персонала скорой то где реальные данные ,сколько получают водители машин ,сколько мед.персонал , как это соотноситься с данными простых жителей , как соотноситься с их квалификацией и опытом работы , режима работы и так далее .Сколдько поллучает административный персонал минздрава и так далее ,да и вообще все должно быть прозрачно .
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