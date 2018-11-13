﻿ "Нас брутально обманули!" Встреча медиков и Чакши прошла на высоких тонах, Mixnews.lv

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Работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сегодня во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей выразили возмущение низкими зарплатами и опасения за свою безопасность и будущее профессии медика неотложной помощи в целом.

Медики указали на ряд проблем, затрудняющих их работу. Временами дискуссия с министром и и. о. госсекретаря Минздрава Дайной Мурмане-Умбрашко проходила на повышенных тонах.

Возмущение медиков вызвала названная Чакшей средняя зарплата помощника врача, которая в этом году якобы достигла 1003 евро до вычета налогов. Медики заявили, что таких зарплат не получают.

Член правления Латвийского общества врачей, бывший руководитель Земгальского регионального центра СНМП Роберт Фурманис заявил министру, что медики чувствуют себя обманутыми, так как не получили подтверждения, что в следующем году их зарплаты будут повышены на 20%.

Чакша пояснила, что новое правительство должно будет принять окончательное решение о выделении финансирования для повышения зарплат медикам. Она предложила медикам пригласить представителей избранных в 13-й Сейм партий и попросить их обеспечить обещанное повышение зарплат, напомнив, что все избранные в парламент партии перед выборами обещали увеличить зарплаты медикам.

Врач СНМП Арье Фербер сказал, что обеспокоен тем, что низкая зарплата медика неотложной медицины снижает престиж профессии, и молодежь не хочет работать в этой сфере, а те, кто уже в ней работают, считают часы, оставшиеся до выхода на пенсию.

Чакша заявила, что сделала все, чтобы повысить престиж профессии, подчеркнув, что прежде всего надо решить вопрос об оплате труда, а потом уже детальнее говорить о таких вопросах, как престижи, образование и качество.

Медики признались, что очень устают, от чего страдает качество оказываемых ими услуг. Работников СНМП беспокоит и то, что службе до сих пор не присвоен особый статус, а медики не застрахованы, хотя и работают в очень опасных условиях.

Фото: TV3 ZIŅAS/skaties.lv