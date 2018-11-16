﻿ Набережную 11 Ноября в Риге закроют для движения транспорта, Mixnews.lv

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В связи с празднованием столетия со дня провозглашения независимости Латвийской Республики 17-19 ноября будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

В связи с проведением различных праздничных мероприятий с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения на движение транспорта почти на всех центральных улицах Риги, информирует департамент сообщения Рижской думы.

С 17 ноября до 19 ноября движение будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке параллельной набережной улицы от ул. Полю гате до ул. Яуниела.

Также в конце недели движение будет закрыто или ограничено на улицах Полю гате и Бискапа гате, Экспорта и Элизабетес.

18 ноября, в день государственного праздника, с 11.00 до 17.00 будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной от Железнодорожного моста до ул. Тургенева, а с 12.30 до 24.00 - на участке бульвара Аспазияс от ул. Кр. Барона до ул. Калькю и на бульв. Мейеровица.

С 16 по 21 ноября для движения транспортных средств и пешеходов будет закрыта дамба AB.

18 ноября большую часть дня движение будет закрыто на участке бульвара Райня от ул. Кр. Валдемара до ул. Кр. Барона, на ул. Реймерса, участке бульвара Бривибас от ул. Меркеля до бульвара Райня, а также на ул. Инжениеру.

В этот день временные ограничения будут также на бульварах Райня и Аспазияс, некоторых участках ул. Кр. Валдемара, ул. Цитаделес, бульв. Калпака и ул. Торню.

С 20.30 до 22.30 18 ноября будет закрыто движение транспортных средств на Каменном мосту, на нескольких участках бульвара Узварас, а также на улицах Мукусалас, Акменю, Кугю, Гоголя, Грециниеку и 13 января.

Движение в этот день в отдельные промежутки будет закрыто также на всех улицах, где будет проходить парад и факельное шествие, и практически на всех улицах Вецриги.

Об органичениях водители транспортных средств с сегодняшнего дня будут извещены с помощью информационных дорожных знаков.