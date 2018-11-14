﻿ Чакша: в здравоохранении специально создается хаос, Mixnews.lv

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На данный момент в сфере здравоохранения осознанно создается хаос, заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Она отметила, что все политические силы пообещали финансирование здравоохранения, которое является приоритетом будущего правительства.

Кроме того, Минздрав провел всю подготовительную работу для этого, в том числе правительству подано информационное сообщение о повышении оплаты труда медиков, а финансирование для оплаты сверхурочной работы уже заложено в бюджете.

Комментируя опасения медиков о том, что зарплаты в следующем году не вырастут, Чакша отметила, что следующему правительству переданы все приоритеты, а также подготовлен расчет повышения зарплат медицинских работников.

"Далее необходимо политическое решение, чтобы заложить это финансирование в бюджет", - сказала министр.

По поводу упреков в том, что повышение зарплат медиков не заложено в основной бюджет, Чакша отметила, что такого рода инициативы никогда не закладываются в базовый бюджет, а реализуются через новые политические инициативы. Это связано с тем, что трудно предсказать, откуда "придут" деньги, кроме того, если заложить повышение зарплат в базовый бюджет, придется думать о том, у кого отнять финансирование.

Как подчеркнула Чакша, даже если формирование нового правительства затянется, у медиков нет оснований волноваться, что финансирования на зарплаты не будет, потому что Сейм может принять решение, чтобы обеспечить эти средства уже в январе.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) было решено объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

У 15 работников СНМП приняты заявления об увольнении, получено еще несколько заявлений, с подавшими их работниками еще пройдут переговоры.

Как рассказала руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле из-за массового ухода медиков ей поступали намеки о ее возможном увольнении.