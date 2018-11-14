﻿ Синоптики пообещали сегодня солнечный день, Mixnews.lv

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В среду, 14 ноября, в Латвии станет менее облачно, чем в предыдущие дни, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Также местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в середине дня составит +6..+10 градусов, немного прохладнее будет на востоке страны. Будет дуть медленный северо-западный ветер.

В Риге осадков не ожидается, а температура воздуха составит +8..+9 градусов.

По новой усилится влияние антициклона. Атмосферное давление повысится, рано утром оно составило 763-764 миллиметра ртутного столба на уровне моря.

Фото: pixabay.com