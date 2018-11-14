﻿ Rīgas meži займется разработкой леса в Марупском крае, Mixnews.lv

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Предприятие Rīgas meži проведет работы по разработке леса в местности, которая находится около села Вэтра в Марупском крае, чтобы обеспечить лесу устойчивую экологическую ценность, а также поддержать его рекреативные и экономические функции.

Во время работ по разработке леса деревья будут вырублены методами сплошной рубки, рубки ухода за древостоем и выборочной рубки. В ходе сплошной рубки будут ликвидированы все кусты и деревья. После будут посажены сосны, за которыми запланирован регулярный уход.

На территории, где планируется вырубить лес методом рубки ухода или выборочной рубки, будут вырублены все подлесочные кусты, а все большие деревья будут равномерно прорежены. Все отходы от процесса вырубки будут вывезены из леса.

Работы по лесоразработке в целом будут проведены на территории площадью в 63 гектара. Информация о всех проходящих и запланированных работах доступна на сайте Rīgas meži, портале Марупской краевой думы, а также в краевой газете. На территории проведения работ будут размещены предупреждающие знаки.

Фото: flickr.com/photos/mikabildes