﻿ Латвийцы в среднем в день проходят почти три километра (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Жители Латвии проходят в среднем 2,7 км в день, а на велосипеде проезжают в среднем 10,6 км - эти результаты проведенного Центральным статистическим управлением опроса сообщила журналистам руководитель проекта Дита Земите.

Как показал опрос, в Латвии 79% жителей мобильны, то есть хотя бы раз в день выходят из дома. В том числе в рабочие дни из дома выходят 83% респондентов, в выходные - 69%. Из них 34% опрошенных отправляются на работу, 24% - за покупками, 20% - отдохнуть.

Главными причинами, по которым респонденты остаются дома, они назвали домашние дела и отсутствие причин выходить из дома.

В рабочие дни среднестатистический житель Латвии перемещается в среднем 2,7 раза, в выходные - 2,3 раза.

В среднем жители Латвии за день перемещаются на 29,6 км и на это уходит 80 минут.

Больше и дольше всего латвийцы перемещаются поездами - в среднем 47 км и 79 минут в день.

В опросе участвовали 11 тыс. жителей Латвии в возрасте 15-84 лет.

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