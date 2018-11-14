﻿ Bez Tabu: частое употребление "Ибуметина" может привести к бесплодию, Mixnews.lv

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"Употребление таблеток ибупрофена может вызвать бесплодие. Прием этого лекарства может стать одной из причин, по который вы не сможете иметь детей", - такую информацию можно прочитать в аннотации к ибупрофену, которую дают вместе с медикаментом. Именно ибупрофен является составляющим веществом очень многих обезболивающих препаратов и в том числе популярного "Ибуметина", на упаковке которого на латышском языке о данном побочном эффекте не написано ничего, сообщает Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Как отмечает программа, информация о вероятном риске для репродуктивного здоровья от "Ибуметина" появилась в соцсети Facebook - публикацией поделились почти полторы тысячи человек. Большинство пользователей даже выкинули лекарство в мусорник.

Опрос людей на улицах показал, что в основном они верят этой информации, лишь немногие относились к этому скептично, указывает Bez Tabu.

Как рассказала передаче молодая мама Эва, она слышала о том, что "Ибуметин" может привести к бесплодию, поскольку училась на акушерку.

Журналисты BezTabu также обратили внимание на аннотации к медикаментам. Как выяснилось, в аннотации к "Ибупрофену" указано, что лекарство может вызвать трудности с зачатием ребенка. Между тем в аннотации к "Ибуметину" такой информации нет, указано только то, что его не стоит принимать во время беременности.

В свою очередь семейный врач Илзе Айзсилниеце призвала людей ответственно относиться к лекарствам, которые можно купить без рецепта. По ее словам, если у пациента часто болит голова, нужно обратиться к врачу, а не пить таблетки.

"Этот побочный эффект был выявлен недавно, об этом недавно сообщили", - подтвердила врач.

Люди сообщают о побочных эффектах, эти данные вносятся в общую базу их объем обрабатывают и можно сделать заключение, пояснила Айзсилниеце.

Представитель Госагентства лекарств Дайга Ошиня также подтвердила, что содержащие ибупрофен медикаменты могут влиять на женскую репродуктивную систему.

По ее словам, употребление лекарства может снизить шансы оплодотворения, но ибупрофен не приводит к невозвратному эффекту бесплодия. Она также указала, что информации об этом нет лишь в аннотациях к препаратам, выпущенным отдельными производителей, у других она есть.

Фото: Skaties.lv