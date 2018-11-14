﻿ Maxima Grupe откроет еще 140 новых магазинов, Mixnews.lv

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Крупнейшая в странах Балтии группа розничной торговли Maxima grupe планирует открыть 120-140 новых магазинов, основную их часть - в Польше. В расширение и обновление сети супермаркетов в следующем году планируется инвестировать не менее 100 млн евро.

Глава Maxima grupe Далюс Мисюнас заявил, что основным направлением развития в 2019 году станет Польша.

"Этот рынок привлекателен по своему размеру, росту и потенциалу консолидации. Весеннее приобретение сети Stokrotka и еще более раннее приобретение сети Aldik заложили твердые основы для роста в соседней стране. В следующем году мы здесь и далее планируем сохранять интенсивный темп развития", - подчеркнул Мисюнас.

По его словам, инвестиции будут предназначаться для всех магазинов, включая и маленькие.

В настоящее время Maxima grupe принадлежат 1059 магазинов, в одной лишь Польше - 507. До конца этого года группа планирует открыть около 50 магазинов.

Maxima grupe принадлежит контролируемой Нериюсом Нумавичюсом группе предприятий Vilniaus prekyba. В странах Балтии последней принадлежат сеть супермаркетов Maxima и интернет-магазин Barbora, в Польше - сети Stokrotka и Aldik, в Болгарии - T-Market.

В 2017 году Maxima grupe получила 2,806 млрд евро консолидированных доходов - на 4,2% больше, чем в 2016 году, а ее чистая прибыль выросла в 2,1 раза до 75 млн евро.