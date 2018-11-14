﻿ Поискам отбой! Пропавшие рижане нашлись и находятся в безопасности, Mixnews.lv

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59-летний Александр Скороделов, пропавший в рижском микрорайоне Кенгарагс 9 ноября 2018, сегодня нашелся и находится в кругу семьи, в безопасности. Об этом Bezvests.lv сообщили родственники Александра.

Также нашелся 28-летний рижанин Олег Николаев, пропавший 9 ноября 2018 года в рижском микрорайоне Ильгюциемс в районе улицы Скодас. Молодой мужчина сообщил, что находится в безопасности, с ним все в порядке.

Благодарим всех, кто содействовал в поисках, помогал морально и делился информацией.

Поисковая организация Bezvests.lv разместило на своей странице ролик, как действовать в случае пропажи человека, поясняющий с чего начать и как действовать, чтобы поиски были наиболее эффективными.