﻿ В Рижском порту можно будет посмотреть корабли НАТО, Mixnews.lv

Общество |

В дни празднования столетия Латвии рижане и гости столицы 17-18 ноября смогут осмотреть на причале Рижского пассажирского порта корабли морских сил Латвии и других стран НАТО, сообщила агентству ЛETA представитель Министерства обороны Сандра Брале.

Корабли можно будет осмотреть 17 ноября с 13.00 до 17.00 и 18 ноября с 12.00 до 20.00.

Для осмотра будут открыты корабли 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО, корабль британских ВМС "Westminster", штабной корабль Морских сил Латвии A - 53 "Virsaitis", минные тральщики M-08 "Русиньш" и "M-06 "Таливалдис", патрульный корабль P-08 "Jelgava", корабли ВМС Эстонии, Литвы, Дании, Германии, Норвегии, Польши и Швеции.