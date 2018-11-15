﻿ Синоптики рассказали, когда в Латвии наступит настоящая зима, Mixnews.lv

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В конце недели с порывистым северным ветром в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, на следующей неделе ожидаются небольшие заморозки, а в конце месяца может наступить уже настоящая зима, свидетельствует информация Global Forecast System.

Прогноз погоды на 18 ноября не изменился - будет дуть порывистый северный ветер, температура воздуха не превысит +4..+7 градусов, сохранится облачность, местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

С 20 ноября на большой части территории страны ночью температура воздуха будет опускаться немного ниже нуля, днем тоже будет не теплее -1..+4 градусов. Осадков будет мало.

Возможно, в последние дни ноября территории Латвии достигнут арктические воздушные массы, наступят стойкие морозы, во многих местах возможен интенсивный снегопад, на земле образуется снежный покров.

Фото: pixabay.com