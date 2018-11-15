﻿ Нет азарту? Собрано 10 000 подписей за запрет игорных залов, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тысяч подписей за запрет азартных игр на всей территории Латвии.

Сбор подписей за эту инициативу минувшим летом начала Новая консервативная партия (НКП).

Для ее осуществления необходимо изменить закон об азартных играх, внеся в него поправки, согласно которым казино в Латвии смогут действовать только в гостиницах класса люкс.

НКП считает ситуацию с вызванными азартными играми последствиями в Латвии критической и требующей немедленного вмешательства государства.

Напомним, в прошлом году депутаты Рижской думы одобрили запрет на игорные залы в историческом центре столицы.

Фото: pixabay.com