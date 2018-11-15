﻿ Нет азарту? Собрано 10 000 подписей за запрет игорных залов, Mixnews.lv

Нет азарту? Собрано 10 000 подписей за запрет игорных залов (2)
Общество | 15 ноября 2018 года, 10:47
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тысяч подписей за запрет азартных игр на всей территории Латвии.
Сбор подписей за эту инициативу минувшим летом начала Новая консервативная партия (НКП).
Для ее осуществления необходимо изменить закон об азартных играх, внеся в него поправки, согласно которым казино в Латвии смогут действовать только в гостиницах класса люкс.
НКП считает ситуацию с вызванными азартными играми последствиями в Латвии критической и требующей немедленного вмешательства государства.
Напомним, в прошлом году депутаты Рижской думы одобрили запрет на игорные залы в историческом центре столицы.
Фото: pixabay.com
Ура, Долой заразу!
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Как я понимаю от казино государство имеет неплохой куш в виде лицензирования и налогов, не знаю что там еще...., тут я не против, пусть имеют. Ведь если этот доход уменьшиться в казну государства, то государство это так не оставит, придумают откуда народ или бизнес тряхнуть и восполнить, так пусть лучше это будет казино. А те кто там играет и бабки просирает, не волнует, это их проблемы, их болезни, их выбор!
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