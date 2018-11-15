﻿ Сториз в Instagram теперь можно украсить флагом Латвии, Mixnews.lv

Сториз в Instagram теперь можно украсить флагом Латвии (15)

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Общество | 15 ноября 2018 года, 11:36

В преддверии столетия Латвии в соцсети Instagram появилась особенная "гифка" (движущееся изображение - Mixnews), которую можно будет прикрепить к своим фотографиям и видеозаписям в сториз (Instagram Stories). Об этом пишет NRA.

Впредь любой пользователь сможет украсить свои сториз патриотичной "гифкой" с развивающимся флагом Латвии.

Портал отмечает, что в честь столетия Латвии была создана серия праздничных "гифок". Как пишет NRA, пользователям Instagram особенно полюбилась серия "гифок" к Празднику песни - в нее входили двигающиеся изображения парней и юношей в национальных костюмах.

Чтобы дополнить свою сториз в Instagram флагом Латвии, пользователи в поиске GIF должны ввести текст Latvija или LMT, пишет NRA.

Фото: pixabay.com

Комментарии 15
LR pilsonis3 часа назад
праздник песни и танца в следующий раз устрой с помощью гифок, и пусть тебя переполнит полные штаны счастье
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>>>3 часа назад
флаги,ленточки и пр. - везде и всюду,надо и не надо - это уже ненормально это болезнь
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Адельфина3 часа назад
Ага, вот щас все брошу, и начну присобачивать эту шнягу!

/Простите, я вообще леди, но в данном случае..../
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