﻿ Сториз в Instagram теперь можно украсить флагом Латвии, Mixnews.lv

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В преддверии столетия Латвии в соцсети Instagram появилась особенная "гифка" (движущееся изображение - Mixnews), которую можно будет прикрепить к своим фотографиям и видеозаписям в сториз (Instagram Stories). Об этом пишет NRA.

Впредь любой пользователь сможет украсить свои сториз патриотичной "гифкой" с развивающимся флагом Латвии.

Портал отмечает, что в честь столетия Латвии была создана серия праздничных "гифок". Как пишет NRA, пользователям Instagram особенно полюбилась серия "гифок" к Празднику песни - в нее входили двигающиеся изображения парней и юношей в национальных костюмах.

Чтобы дополнить свою сториз в Instagram флагом Латвии, пользователи в поиске GIF должны ввести текст Latvija или LMT, пишет NRA.

Фото: pixabay.com