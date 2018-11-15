﻿ У клиентов Elektrum существенно вырастут счета за электроэнергию, Mixnews.lv

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Счета за электроэнергию у клиентов Elektrum с 1 января 2019 года вырастут на 0%-15%, сообщила представитель Latvenergo Илвия Ливмане.

Elektrum рассылает всем клиентам, у которых завершается период, на который была зафиксирована цена киловатт-часа электроэнергии, новые ценовые предложения, которые вступят в силу с начала 2019 года. Изменение цены является индивидуальным, оно зависит от объема потребления электроэнергии.

За 10 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года цены на электричество на бирже выросли на 49%. Плата за электроэнергию - лишь один из компонентов счета за электричество и составляет примерно треть общего платежа, подчеркнула Ливмане.

"Позиция за электричество в счетах домохозяйств в следующем году вырастет на 33-35%. Но так как плата за электроэнергию составляет лишь 1/3 общего счета, то общие изменения счета составят 0-15%. Большой части клиентов, например, защищенных пользователей, изменения вообще не коснутся или будут минимальными. На увеличение счета остальных пользователей повлияют мощность подключения и объем потребленной электроэнергии", - пояснила она.

Рынок электроэнергии в Латвии был открыт в 2007 году, этот процесс происходил постепенно, и 1 января 2015 года рынок был открыт также для домохозяйств. Надзор за рынком осуществляет Комиссия по регулированию общественных услуг.

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