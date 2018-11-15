﻿ Ушаков и Америкс выбрали главные рождественские елки Риги, Mixnews.lv

Общество |

Мэр Риги Нил Ушаков вместе с вице-мэром Андрисом Америксом, а также представителями предприятия Rīgas meži и журналистами сегодня отправился в Тирельское лесничество, чтобы выбрать три главные рождественские елки столицы.

Их установят на Домской площади, набережной 11 Ноября (около Каменного моста) и Ратушной площади.

Совместные поиски рождественских елок в принадлежащих Риге лесах стали ежегодной традицией. В год столетия Латвии елки, которые установят в столице, будут искать в исторически значимом месте, где 102 года назад велись Рождественские бои.

На этой территории находится место памяти Первой мировой войны и Рождественских боев, которое создало и обслуживает Rīgas meži. Это место играет важную роль в истории не только Латвии, но и всей Европы. Рождественские бои были одним из крупнейших и ожесточенных сражений в Европе во время Первой мировой войны в период с 1916-го по 1918 год.

Также здесь находится кладбище Антиню, восстановленный Rīgas meži в 2016 году исторический склад медикаментов, отреставрированные землянки латышских стрелков и фрагменты раскопок.

Ежегодно это историческое место посещают тысячи учеников, зарубежных гостей и любителей истории. С развернувшимися здесь более 100 лет событиями их обычно знакомят участники общества Latviešu strēlnieki Ķemeru purvos. Сегодня они помогли мэру и вице-мэру Риги выбрать рождественские елки и рассказали о событиях Первой мировой войны.

После того, как елки были выбраны, участники и гости мероприятия пожарили на костре колбаски и побеседовали с руководством Рижской думы, а в завершении мероприятия посадили саженцы елочек, которые вырастут на месте выбранных к Рождеству.