﻿ Рижанка: в салоне красоты на просьбу говорить по-латышски бросают трубку!, Mixnews.lv

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Жительница Риги возмущена тем, что в салоне красоты в микрорайоне Иманта с ней отказались говорить по-латышски, пишет Nra.lv.

Свою жалобу женщина разместила на сайте Sudzibas.lv. По ее словам, она хотела записаться на прием по телефону, однако в салоне попросту бросили трубку.

"Грустно! Звонила в салон, чтобы записаться на стрижку волос. Сначала, когда подняли трубку, заговорила по-латышски, спросила, можно ли записаться. Последовал встречный вопрос (поняла по интонации) на русском. Когда спросила, можно ли, пожалуйста, говорить по-латышски, просто бросили трубку. Дорогие работники салона, как вам кажется, вы не потеряли клиента? Я не думаю, что я - это единственный случай. Вам следует предупреждать людей, что не говорите по-латышски, чтобы мне не нужно было тратить время на звонки", - написала женщина.

В комментариях к публикации можно увидеть разные мнения - часть пользователей считает, что это не тот случай, когда следует жаловаться. Однако большинство посоветовали женщине обратиться в Центр госязыка.

Как отмечает NRA, отказ говорить на латышском - одна из самых распространенных жалоб жителей Латвии.

Фото: flickr.com