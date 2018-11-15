﻿ В Пардаугаве после реконструкции открылись еще два магазина Maxima, Mixnews.lv

В Пардаугаве после реконструкции открылись еще два магазина Maxima (1)
Сегодня, 15 ноября, после реконструкции двери для покупателей вновь распахнул магазин Maxima XX на проспекте Курземес, 141, где внедрено инновационное холодильное оборудование, работающее благодаря системе СО2, а также магазин Maxima X на ул. Маза Нометню, 29b. В перестройку, модернизацию и повышение энергоэффективности этих магазинов Maxima Latvija инвестировала более 1,4 млн евро.
"В этом году мы проводим постепенную и численно объемную реконструкцию имеющихся магазинов разного формата по всей Латвии - начиная с магазинов формата Maxima X и заканчивая более обширной реконструкцией в торговых центрах. Вместе с командой опытных экспертов мы тщательно взвешиваем необходимые улучшения в каждом магазине, чтобы обеспечить удобные, современные и дружественные окружающей среде условия для покупок и работы. Мы гордимся тем, что начинаем использовать экологически дружественные и инновационные холодильные установки, в которых применяется не фреон, а система CO2", - отмечает Виктор Троицын, член правления Maxima Latvija.
Работы по реконструкции магазинов были начаты в середине июля этого года. За четыре месяца в магазине Maxima X площадью 849 м2 на ул. Маза Нометню, 29b была проведена замена внутренних инженерных сетей, а также полностью обновлена отделка помещений. Общий объем инвестиций в обновление магазина составил около 660 тысяч евро.
В свою очередь в магазине Maxima XX на проспекте Курземес в рамках проекта реконструкции было проведено обновление внутренних помещений и инженерных сетей, а также существенно повышена энергоэффективность здания. Здесь не только установлено энергоэффективное LED-освещение в торговом зале площадью 1700 м2 - этот магазин стал первым в сети “Maxima Latvija”, где установлены особо дружественные для окружающей среды и энергоэффективные холодильные системы, работа которых полностью обеспечивается без использования фреона. Дополнительно были проведены внутренние отделочные работы также в других магазинах торгового центра. Общая площадь здания магазина составляет 4069 м2, а инвестиции в его реконструкцию - 830 тысяч евро.
“Maxima Latvija” в обоих магазинах обеспечивает 71 рабочее место - 13 человек работают в магазине на ул. Маза Нометню, 29b, а 58 заботятся о покупателях магазина на проспекте Курземес, 141.
Реконструкция обоих магазинов Maxima является частью инвестиционной программа Maxima Latvija в этом году с целью улучшения покупательского опыта клиентов - в целом будет инвестировано более 23 млн евро. В рамках программы до конца года будет реконструировано 15 магазинов в Риге и регионах, а также открыто по крайней мере пять новых магазинов разного формата по всей Латвии.