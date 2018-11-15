﻿ В Пардаугаве после реконструкции открылись еще два магазина Maxima, Mixnews.lv

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Сегодня, 15 ноября, после реконструкции двери для покупателей вновь распахнул магазин Maxima XX на проспекте Курземес, 141, где внедрено инновационное холодильное оборудование, работающее благодаря системе СО2, а также магазин Maxima X на ул. Маза Нометню, 29b. В перестройку, модернизацию и повышение энергоэффективности этих магазинов Maxima Latvija инвестировала более 1,4 млн евро.

"В этом году мы проводим постепенную и численно объемную реконструкцию имеющихся магазинов разного формата по всей Латвии - начиная с магазинов формата Maxima X и заканчивая более обширной реконструкцией в торговых центрах. Вместе с командой опытных экспертов мы тщательно взвешиваем необходимые улучшения в каждом магазине, чтобы обеспечить удобные, современные и дружественные окружающей среде условия для покупок и работы. Мы гордимся тем, что начинаем использовать экологически дружественные и инновационные холодильные установки, в которых применяется не фреон, а система CO2", - отмечает Виктор Троицын, член правления Maxima Latvija.

Работы по реконструкции магазинов были начаты в середине июля этого года. За четыре месяца в магазине Maxima X площадью 849 м2 на ул. Маза Нометню, 29b была проведена замена внутренних инженерных сетей, а также полностью обновлена отделка помещений. Общий объем инвестиций в обновление магазина составил около 660 тысяч евро.

В свою очередь в магазине Maxima XX на проспекте Курземес в рамках проекта реконструкции было проведено обновление внутренних помещений и инженерных сетей, а также существенно повышена энергоэффективность здания. Здесь не только установлено энергоэффективное LED-освещение в торговом зале площадью 1700 м2 - этот магазин стал первым в сети “Maxima Latvija”, где установлены особо дружественные для окружающей среды и энергоэффективные холодильные системы, работа которых полностью обеспечивается без использования фреона. Дополнительно были проведены внутренние отделочные работы также в других магазинах торгового центра. Общая площадь здания магазина составляет 4069 м2, а инвестиции в его реконструкцию - 830 тысяч евро.

“Maxima Latvija” в обоих магазинах обеспечивает 71 рабочее место - 13 человек работают в магазине на ул. Маза Нометню, 29b, а 58 заботятся о покупателях магазина на проспекте Курземес, 141.

Реконструкция обоих магазинов Maxima является частью инвестиционной программа Maxima Latvija в этом году с целью улучшения покупательского опыта клиентов - в целом будет инвестировано более 23 млн евро. В рамках программы до конца года будет реконструировано 15 магазинов в Риге и регионах, а также открыто по крайней мере пять новых магазинов разного формата по всей Латвии.