﻿ Латвийские гастарбайтеры прислали на родину полмиллиарда евро, Mixnews.lv

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Жители Латвии в 2017 году получили от проживающих за границей лиц в виде денежных переводов на 218 млн евро больше, чем перечислили за границу, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

В целом в 2017 году латвийцы получили от проживающих за границей лиц переводы на сумму 546 млн евро, в том числе 269 млн евро - из стран ЕС, а 278 млн - из других стран.

В свою очередь из Латвии жителям других стран было перечислено 329 млн евро, в том числе 207 млн евро - в страны ЕС, 122 млн евро - в другие страны.

Согласно данным "Eurostat", наибольшая разница между переводами, которые жители страны получили от проживающих за рубежом лиц, и их переводами в другие страны в 2017 году была в Португалии - 3 млрд евро. В Польше эта разница составила 2,8 млрд евро, в Румынии - 2,6 млрд евро, в Болгарии - 1,1 млрд евро, в Венгрии - 755 млн евро, в Литве - 711 млн евро. В Эстонии этот перевес составил 118 млн евро.

Наибольший перевес перечислений из страны над полученными жителями из других стран переводами зарегистрирован во Франции - 10,1 млрд евро. В Германии этот показатель составил 4,6 млрд евро, в Великобритании - 4,5 млрд евро, в Италии - 4 млрд евро.

В целом жители стран ЕС перечислили в прошлом году в другие государства 26,165 млрд евро, а получили из других стран 45,090 млрд евро, то есть разница составила 18,9 млрд евро.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download