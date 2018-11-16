﻿ Начинается фестиваль Staro Rīga, Mixnews.lv

Общество |

Сегодня начинается ежегодный фестиваль света "Рига сияет", который продлится до 19 ноября.

На фестивале будут представлены 43 художественные и световые инсталляции. Две трети объектов на фестивале "Рига сияет" в этом году представлены латвийскими художниками, авторами семи объектов являются иностранные художники из Германии, Японии, Португалии, Бельгии и Франции.

На фестивале будут представлены не только объекты, которые посвящены столетию государства, но и тематике защиты окружающей среды и животных. Также в этом году фестиваль будет проходить не только в центре столицы, но и в других районах города.

Фестиваль "Рига сияет" состоит из трех программ - основной, международной и партнерской программы "Рижский карнавал".

Участники основной программы создавали световые объекты, посвященные латвийской культуре и столетию государства. В этом разделе фестиваля будут представлены такие объекты, как "Возвращение Лачплесиса", инсталляция с голографическими эффектами по мотивам песни "Вей, ветерок!", объект "История Анны", аудиовизуальный рассказ "Формула бесконечности" и др.

Теме охраны природы посвящены проекты "Отсутствие", видео и фото арктических ледников, объекты "Лученосцы", "Лес играет в городе" и др.

В международной программе участвуют объекты Спридитис, #UniversUs, "Рассвет", световой балет Pikooks, а также впервые в Латвии будет демонстрироваться управляемый роботами перформанс "Подарок".

Для того чтобы фестиваль не концентрировался только в центре столицы, по вечерам в разных районах Риги будут проходить парады "Тайная жизнь света". 16 ноября шествие пройдет возле Дворца культуры ВЭФ, 17 ноября - в Зиемельблазме, 18 ноября - на променаде Кенгарагса, 19 ноября - в Ильгюциемсе. Шествия будут проходить дважды в день - в 17.00 и 20.00.

Также в этом году свои объекты представят многочисленные партнеры фестиваля - Сейм, Государственная канцелярия, Кабинет министров, Банк Латвии, Рижский аэропорт, Latvenergo, Elektrum, Samsung, Orkla Confectionery&Snaks и многие другие.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.staroriga.lv.

Фото: Светлана Зимина-Гинтер