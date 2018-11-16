﻿ На праздники будет ходить дополнительный общественный транспорт, Mixnews.lv

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Предприятие Rīgas satiksme информирует: дабы пассажирам было более удобно попасть с и на места проведения мероприятий фестиваля, 16, 17 и 19 ноября с 17:00 и до 24:00.

18 ноября с 17:00 и до 01:00, будут обеспечены дополнительные рейсы автобусов, трамваев и троллейбусов по следующим маршрутам:

16 ноября

Автобусы 3-го, 11-го, объединенного 12-го, 23-го и 26-го маршрутов (по Каменному мосту), а также 18-го, 24-го, 25-го, 37-го, 40-го, 50-го, 51-го и 53-го маршрута;

Трамваи 1-го, 5-го, 7-го, 10-го и 11-го маршрута; Троллейбусы 9-го, 14-го, 15-го, 17-го, 18-го, 22-го и 27-го маршрута.

17, 18, 18 ноября

Автобусы 2-го, 3-го, 11-го, 12-го, объединенного 12-го, 23-го и 26-го маршрутов (по Каменному мосту), а также 18-го, 23-го, 24-го, 25-го, 37-го, 40-го, 41-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го маршрута;

Трамваи 1-го, 5-го, 7-го, 10-го и 11-го маршрута;

Троллейбусы 9-го, 14-го, 15-го, 17-го, 18-го, 22-го и 27-го маршрута.

Также Rīgas satiksme напоминает, что 18 ноября в общественном транспорте столицы (автобусы, трамваи, троллейбусы, мини-бусы бело-синего цвета) жители города и гости смогут передвигаться бесплатно.

Общественный транспорт в понедельник, 19 ноября, будет курсировать по расписанию выходного дня. Пассажиры, которые приобрели билет рабочего дня, должны иметь ввиду, что эти проездные карты не будут действительны для проезда в этот день.

Дополнительные рейсы можно посмотреть здесь.

Фото: facebook.com/pg/rigassatiksme.lv