﻿ Садоводы Rīgas meži посвятили столетию Латвии композицию, Mixnews.lv

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Садоводы и другие сотрудники предприятия Rīgas meži Рижского и Пардагавского участков общими усилиями около Памятника Свободы создали художественную композицию в цветах латвийского флага. Праздничная клумба посвящена столетию Латвийского государства.

Трехмерный объект выполнен с использованием 250 садин с пурпурно-красными побегами, а белый цвет составляют более 800 белых деревянных досок разного размера.

«Для создания использовались только натуральные материалы, как символическое напоминание тому, что мы все дети природы – любим петь и танцевать, быть вместе у природы. Возможно, около Памятника Свободы каждый разглядит в этой композиции что-нибудь свое, так как мы все разные», - сказала автор идеи Эвита Клявениеце.