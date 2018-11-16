﻿ Садоводы Rīgas meži посвятили столетию Латвии композицию, Mixnews.lv

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Садоводы Rīgas meži посвятили столетию Латвии композицию (3)

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Общество | 16 ноября 2018 года, 11:19

Садоводы и другие сотрудники предприятия Rīgas meži Рижского и Пардагавского участков общими усилиями около Памятника Свободы создали художественную композицию в цветах латвийского флага. Праздничная клумба посвящена столетию Латвийского государства.

Трехмерный объект выполнен с использованием 250 садин с пурпурно-красными побегами, а белый цвет составляют более 800 белых деревянных досок разного размера.

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«Для создания использовались только натуральные материалы, как символическое напоминание тому, что мы все дети природы – любим петь и танцевать, быть вместе у природы. Возможно, около Памятника Свободы каждый разглядит в этой композиции что-нибудь свое, так как мы все разные», - сказала автор идеи Эвита Клявениеце.

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Комментарии 3
И фсё ?34 минуты назад
мы все дети природы – любим петь и танцевать,

И фсё !!!
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Мда...50 минут назад
Забор!
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Ой52 минуты назад
Я плакаль...
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