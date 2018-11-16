﻿ Вейонис благодарен: Исландия первая признала нашу независимость, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис поблагодарил президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона за поддержку, оказанную в августе 1991 года восстановившей независимость Латвийской Республике, подчеркнув, что Исландия стала первой страной, признавшей независимость трех балтийских государств.

Вейонис отметил, что смелые действия Исландии стали ярким доказательством важности решений маленьких государств и их возможности влиять на международные процессы.

Несмотря на большое расстояние между двумя странами, их объединяет сотрудничество в регионе Балтии и Северной Европы в различных форматах. Латвия и Исландия - партнеры по НАТО и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), добавил Вейонис.

Президент Латвии поблагодарил Исландию и за поддержку в рамках финансового инструмента ЕЭЗ. Это дает возможность реализовать проекты, в которых участвуют не только латвийские и исландские предприниматели, но и местные самоуправления и представители общественности.

Орденский капитул 14 ноября постановил наградить Йоуханнессона орденом Трех звезд I степени и званием командора большого креста.

В завершение встречи Вейонис поздравил Исландию со столетием обретения суверенитета, которое она будет отмечать 1 декабря.

Фото: flickr.com/photos/saeima, president.lv