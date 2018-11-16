﻿ Вейонис благодарен: Исландия первая признала нашу независимость, Mixnews.lv

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Вейонис благодарен: Исландия первая признала нашу независимость (14)

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Общество | 16 ноября 2018 года, 14:46

Президент Латвии Раймонд Вейонис поблагодарил президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона за поддержку, оказанную в августе 1991 года восстановившей независимость Латвийской Республике, подчеркнув, что Исландия стала первой страной, признавшей независимость трех балтийских государств.

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Вейонис отметил, что смелые действия Исландии стали ярким доказательством важности решений маленьких государств и их возможности влиять на международные процессы.

Несмотря на большое расстояние между двумя странами, их объединяет сотрудничество в регионе Балтии и Северной Европы в различных форматах. Латвия и Исландия - партнеры по НАТО и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), добавил Вейонис.

Президент Латвии поблагодарил Исландию и за поддержку в рамках финансового инструмента ЕЭЗ. Это дает возможность реализовать проекты, в которых участвуют не только латвийские и исландские предприниматели, но и местные самоуправления и представители общественности.

Орденский капитул 14 ноября постановил наградить Йоуханнессона орденом Трех звезд I степени и званием командора большого креста.

В завершение встречи Вейонис поздравил Исландию со столетием обретения суверенитета, которое она будет отмечать 1 декабря.

Фото: flickr.com/photos/saeima, president.lv

Комментарии 14
История1 час назад
Учи историю неуч псковской:)))первым вас Ленин признал и Советская Россия,не в ту ты сторону пердишь своей "благодарностью"
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Патриот2 часа назад
Слушай пёс вонючий! Какая независимость?! Всю жизнь лизали сапоги американцам которые всегда вас держали на поводке со строгим ошейником! Давно ты на себя в зеркало не глядел гос. Самый чмошный президент в мире!!!
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Alex1 час назад
Раскланялись ,расшаркались.Усё красиво.Медальки подарили.Всё лабс.Вот бы ещё Латвия взяла в пример исландскую банковскую "революцию" ,когда отказались от евроколхоза.Теперь у них ни долгов,ни брюссельского ярма на шее.И рыбу ловят ,сколько стране надо ,а не по квотам колхоза.И банковскую систему оживили ,и футболистов немерянно вырастили.Учитесь министраны,как надо быть СТРАНОЙ.
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