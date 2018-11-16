﻿ "Не ведитесь на мошенников!": Bezvests выступил с официальным заявлением, Mixnews.lv

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Поисковая организация Bezvests.lv обратилась к жителям с официальным заявлением, так как в последнее время участились случаи, когда некие сомнительные лица выдают себя за добровольцев Bezvests.lv, на самом деле ими не являясь.

"О таких фактах нам в поисковую добровольческую организацию регулярно сообщают родные без вести пропавших, которые, в надежде найти своих близких, верят людям на слово, а в итоге становятся жертвой обмана.

Мы выяснили, что кто-то просто пользуется именем организации, зарекомендовавшей себя 9-летней работой и своими результатами поисковой деятельности. За эти годы добровольцы Bezvests.lv выезжали на поиски 780 раз, нашли 104 человека", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день Bezvests.lv - единственная официально зарегистрированная в Латвии добровольческая поисковая организация, которая действует законно и в сотрудничестве с полицией.

"Будьте бдительны и не поддавайтесь на обман! У каждого постоянного добровольца Bezvests.lv, который прошел обучение и имеет опыт поисковой деятельности, есть удостоверение (жетон) волонтера Bezvests.lv, не стесняйтесь поинтересоваться, кто этот человек, который предлагает Вам помощь, из какой он организации и какие цели преследует", - сказано в сообщении.

Если у вас есть какие-то подозрения в мошенничестве, смело звоните в волонтерскую организацию по телефону 22 084 084 или в полицию -110.

Фото: bezvests.lv