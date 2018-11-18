﻿ Синоптики: небольшой дождь не помешает празднованию столетия, Mixnews.lv

Синоптики: небольшой дождь не помешает празднованию столетия (2)
Общество | 18 ноября 2018 года, 09:02
Погода в воскресенье, 18 ноября, не помешает празднованию столетия Латвии, прогнозируют синоптики.
Небо будет в основном облачным, местами ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя.
Северо-западный ветер сменится северным, северо-восточным, в порывах до 8-13 м/с, на побережье до 16 м/с.
Температура воздуха ночью и днем составит +2..+7 градусов. Видимость во время праздничного салюта будет хорошей.
В Риге 18 ноября возможен небольшой кратковременный дождь. Северный ветер усилится до 12 м/с. Температура составит +5..+7 градусов, вечером похолодает до +4.
Фото: pixabay.com
это только Латыши.
У Русскоговорящих Русский Язык отобрали.!
Запрещают учиться везде
( даже в частных школах и частных ВУЗах)
на Русском Языке.!
Так что Русские, видимо, Праздновать не будут.