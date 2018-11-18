﻿ Синоптики: небольшой дождь не помешает празднованию столетия, Mixnews.lv

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Погода в воскресенье, 18 ноября, не помешает празднованию столетия Латвии, прогнозируют синоптики.

Небо будет в основном облачным, местами ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя.

Северо-западный ветер сменится северным, северо-восточным, в порывах до 8-13 м/с, на побережье до 16 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит +2..+7 градусов. Видимость во время праздничного салюта будет хорошей.

В Риге 18 ноября возможен небольшой кратковременный дождь. Северный ветер усилится до 12 м/с. Температура составит +5..+7 градусов, вечером похолодает до +4.

Фото: pixabay.com