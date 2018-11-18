﻿ Высшие должностные лица Латвии поздравили страну со столетием, Mixnews.lv

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Высшие должностные лица Латвии на своих страницах в Twitter поздравили государство со столетием.

Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал жителей отпраздновать 18 ноября с "верой и любовью к народу и нашей Латвии". Главе государства вечером еще предстоит выступление с праздничной речью у памятника Свободы в Риге.

Svinēsim mūsu valsts simtgadi ar ticību un mīlestību par mūsu tautu un mūsu Latviju!



Daudz laimes,Latvija! — Raimonds Vējonis (@Vejonis) 18 ноября 2018 г.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис также опубликовал поздравление к столетию в Twitter.

"Латвия никогда не исчезнет, если мы будем верить в себя и в те ценности, которые декларировались сто лет назад. Счастья Латвии и всем, у кого она в сердце!", - отметил политик.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пожелал всем латвийцам "сил охранять свою свободную и демократическую Латвию".

"Пусть у нас будут силы охранять и создавать нашу свободную и демократическую Латвию каждый день! Чтобы мы с умом и уверенностью создавали свое будущее, черпая опыт из прошлого! Это все я желаю нам и Латвии в следующем столетии! Счастливого 100-го дня рождения, Латвия!", - написал Ринкевич, оставив поздравление на латышском и английском языках.

Lai mums spēks savu brīvo un demokrātisko Latviju sargāt un veidot ik dienu! Lai gudri un ar pārliecību veidojam savu nākotni, smeļoties pieredzi pagātnē! To vēlu mums un Latvijai nākamajā simtgadē! Laimīgu 100.dzimšanas dienu, Latvija! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 18 ноября 2018 г.

Кроме того, Латвию со столетием поздравил и президент Украины Петр Порошенко, пожелав латвийскому народу счастья.

"Украинский народ и я лично поздравляем латвийский народ со столетием провозглашения Латвийской Республики! Желаю ваше стране мира и процветания, а дружелюбному латвийскому народу - счастья и благополучия!", - такое поздравление опубликовал лидер Украины.

Ukrainas tauta un es personīgi sveicam Latvijas tautu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā!



Novēlu Jūsu valstij mieru un uzplaukumu, savukārt draudzīgajai Latvijas tautai – laimi un labklājību! pic.twitter.com/FYFgl9ae5I — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 ноября 2018 г.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня.

Фото: lv100.lv