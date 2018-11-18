﻿ Высшие должностные лица Латвии поздравили страну со столетием, Mixnews.lv

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Высшие должностные лица Латвии поздравили страну со столетием

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Общество | 18 ноября 2018 года, 10:57

Высшие должностные лица Латвии на своих страницах в Twitter поздравили государство со столетием.

Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал жителей отпраздновать 18 ноября с "верой и любовью к народу и нашей Латвии". Главе государства вечером еще предстоит выступление с праздничной речью у памятника Свободы в Риге.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис также опубликовал поздравление к столетию в Twitter.

"Латвия никогда не исчезнет, если мы будем верить в себя и в те ценности, которые декларировались сто лет назад. Счастья Латвии и всем, у кого она в сердце!", - отметил политик.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пожелал всем латвийцам "сил охранять свою свободную и демократическую Латвию".

"Пусть у нас будут силы охранять и создавать нашу свободную и демократическую Латвию каждый день! Чтобы мы с умом и уверенностью создавали свое будущее, черпая опыт из прошлого! Это все я желаю нам и Латвии в следующем столетии! Счастливого 100-го дня рождения, Латвия!", - написал Ринкевич, оставив поздравление на латышском и английском языках.

Кроме того, Латвию со столетием поздравил и президент Украины Петр Порошенко, пожелав латвийскому народу счастья.

"Украинский народ и я лично поздравляем латвийский народ со столетием провозглашения Латвийской Республики! Желаю ваше стране мира и процветания, а дружелюбному латвийскому народу - счастья и благополучия!", - такое поздравление опубликовал лидер Украины.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня.

Фото: lv100.lv

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