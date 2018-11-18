﻿ Латвийцы считают столетие государства исторически важным событием (+ОПРОС), Mixnews.lv

Общество |

80% жителей Латвии оценивают столетие провозглашения Латвийского государства как исторически важное событие, а 77% считают, что в этом году праздник нужно отмечать более широко, чем в другие годы, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS.

Более трети опрошенных - 35% - заявили, что посетят праздничные мероприятия 18 и 19 ноября, в том числе световое представление "Век Солнца". 31% посетят праздничные мероприятия в своем городе или регионе, а 30% побывают на фестивале света Staro Rīga.

По телевизору намерены смотреть праздничные мероприятия 27% опрошенных, а 24% отметят праздник в кругу семьи или друзей. 21% планируют посмотреть фильмы программы "Латвийские фильмы к столетию Латвии", а 16% намерены посетить музыкальные мероприятия или концерты в месть праздника. 15% опрошенных планируют посетить мероприятия памяти павших.

15% опрошенных заявили, что хотят посмотреть исторический фильм о Латвии, а 8% отправятся в поездку по Латвии.

9% опрошенных не намерены отмечать государственный праздник.

В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте от 16 до 60 лет.