﻿ В Риге рассвет встретили песнями и факелами, Mixnews.lv

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В Риге рассвет встретили песнями и факелами (22)

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Общество | 18 ноября 2018 года, 12:02

В воскресенье, 18 ноября, на площади Бривибас в Риге около 8 часов утра состоялась встреча рассвета.

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У памятника Свободы к рассвету собрались несколько десятков человек. Среди собравшихся были и семьи с детьми, и пожилые люди. Многие возложили цветы у памятника.

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Встреча рассвета началась с того, что молодые люди с факелами на роликовых коньках проехали перед зрителями.

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Перед собравшимися также выступила группа ImantaDimanta un draugi, исполнив традиционные латышские песни.

Комментарии 22
1231 час назад
Ага , значит не было так называемой оккупации , раз эти 50 лет не засчитали.
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Адельфина1 час назад
Да пусть их! )))
Нелепое государство - нелепые шоу.

Давайте помянем RVR, Страуме, ВЭФ, Альфу..... Не чокаясь.
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Рижанин1 час назад
Вот уже много лет как я катаюсь на роликовых коньках, и видел многие десятки раз как люди, замечательно владеющие техникой катания всё-таки падали и сильно разбивались, потому что от падения на роликовых коньках никто не застрахован.

Поэтому замечательно, что в этот раз никто не упал (во всяком случае об этом не написали), но роликовые коньки и огненые факелы это не самая разумная комбинация - как для самих конькобежцев, так и для окружающих людей, которые могут пострадать от огня.

К тому же после всем печально известных факельных шествий немецких нацистов факелы вызывают очень нехорошие ассоциации.
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