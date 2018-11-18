﻿ В Риге рассвет встретили песнями и факелами, Mixnews.lv

Общество |

В воскресенье, 18 ноября, на площади Бривибас в Риге около 8 часов утра состоялась встреча рассвета.

У памятника Свободы к рассвету собрались несколько десятков человек. Среди собравшихся были и семьи с детьми, и пожилые люди. Многие возложили цветы у памятника.

Встреча рассвета началась с того, что молодые люди с факелами на роликовых коньках проехали перед зрителями.

Перед собравшимися также выступила группа ImantaDimanta un draugi, исполнив традиционные латышские песни.