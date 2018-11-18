﻿ В Риге рассвет встретили песнями и факелами, Mixnews.lv

В Риге рассвет встретили песнями и факелами (22)
Общество | 18 ноября 2018 года, 12:02
В воскресенье, 18 ноября, на площади Бривибас в Риге около 8 часов утра состоялась встреча рассвета.
У памятника Свободы к рассвету собрались несколько десятков человек. Среди собравшихся были и семьи с детьми, и пожилые люди. Многие возложили цветы у памятника.
Встреча рассвета началась с того, что молодые люди с факелами на роликовых коньках проехали перед зрителями.
Перед собравшимися также выступила группа ImantaDimanta un draugi, исполнив традиционные латышские песни.
Нелепое государство - нелепые шоу.
Давайте помянем RVR, Страуме, ВЭФ, Альфу..... Не чокаясь.
Поэтому замечательно, что в этот раз никто не упал (во всяком случае об этом не написали), но роликовые коньки и огненые факелы это не самая разумная комбинация - как для самих конькобежцев, так и для окружающих людей, которые могут пострадать от огня.
К тому же после всем печально известных факельных шествий немецких нацистов факелы вызывают очень нехорошие ассоциации.