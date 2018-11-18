﻿ Во время салюта к столетию на набережной выключат фонари, Mixnews.lv

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Вечером 18 ноября, во время светового представления "Век Солнца" на набережной 11 ноября выключат уличное освещение, сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Организаторы отмечают, что представление можно будет наблюдать после 21 часа и с набережной 11 ноября, и с Каменного и Вантового мостов, а также с левого берега Даугавы.

Тех, кто хотел посмотреть на представление, но не будет в это время на набережной, организаторы призывают подключиться к Латвийскому радио, которое будет вести синхронную трансляцию музыкального сопровождения светового шоу.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns