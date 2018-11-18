﻿ Во время салюта к столетию на набережной выключат фонари, Mixnews.lv

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Во время салюта к столетию на набережной выключат фонари (12)

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Общество | 18 ноября 2018 года, 13:28

Вечером 18 ноября, во время светового представления "Век Солнца" на набережной 11 ноября выключат уличное освещение, сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Организаторы отмечают, что представление можно будет наблюдать после 21 часа и с набережной 11 ноября, и с Каменного и Вантового мостов, а также с левого берега Даугавы.

Тех, кто хотел посмотреть на представление, но не будет в это время на набережной, организаторы призывают подключиться к Латвийскому радио, которое будет вести синхронную трансляцию музыкального сопровождения светового шоу.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 12
Адельфина10 минут назад
Так салют или световое представление?

Как бы то ни было, фонари выключат. Берегите карманы. ))))

5
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....14 минуты назад
С густым дымком улетает мое бабло...
2
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Ещё и фонари выключат15 минут назад
А наши ближайшие друзья и партнёры что-то там квакали о возможности терактов во время празднования 100-летия Латвии.
2
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