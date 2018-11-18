﻿ В Риге прошел военный парад в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

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В воскресенье, 18 ноября, в 14.00 начался военный парад. На нем впервые были продемонстрированы ракетная система Patriot и самолет Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic.

Посмотреть на мероприятие собрались толпы людей. Среди присутствующих были жители всех возрастов.

Парадом, в котором приняли участие около 1700 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, руководил командующий Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш, а принимали парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

На параде присутствовали также высокие гости, в том числе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, президент Литвы Даля Грибаускайте, другие официальные лица и представители вооруженных сил стран Европы и США. Военный парад открыли военнослужащие 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которым в этом году было доверено нести флаг латвийской армии.

С флагами своих стран в параде приняли участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Албании, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и США.

Завершила парад демонстрация вооружения, техники и транспорта НВС и армий союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Šodien Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā militārajā parādē bija redzamas arī vairākas VUGD ugunsdzēsības un glābšanas automašīnas, kuras izmantojam ikdienā, kad nelaimju brīžos steidzamies palīgā iedzīvotājiem.



Paldies aculieciniekam par iesūtīto video. pic.twitter.com/pnULqrwMaz — VUGD (@ugunsdzeseji) 18 ноября 2018 г.

Над набережной пролетели вертолеты пограничной службы и вооруженных сил, американские вертолеты Black Hawk, немецкие истребители Eurofighter-2000 и бельгийские F-16, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Балтии. В этом году впервые в параде приняла участие национальная авиакомпания airBaltic с одним из своих новых самолетов Airbus A220-300.

По набережной 11 ноября впервые проехали испанские танки Leopard и боевые машины пехоты Pizarro, итальянские бронемашины Freccia, канадские бронемашины LAV, а также военная техника Чехии, Словакии, Словении и Албании. Впервые на военном параде можно было увидеть и американскую ракетную систему Patriot.

В Рижском пассажирском порту 17 и 18 ноября можно будет осмотреть военные корабли НАТО, а 18 ноября с 11.00 до 17.00 здесь пройдет выставка военной техники и экипировки.