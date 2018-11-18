﻿ В Риге прошел военный парад в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

В Риге прошел военный парад в честь столетия Латвии (68)
В воскресенье, 18 ноября, в 14.00 начался военный парад. На нем впервые были продемонстрированы ракетная система Patriot и самолет Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic.
Посмотреть на мероприятие собрались толпы людей. Среди присутствующих были жители всех возрастов.
Парадом, в котором приняли участие около 1700 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, руководил командующий Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш, а принимали парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
На параде присутствовали также высокие гости, в том числе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, президент Литвы Даля Грибаускайте, другие официальные лица и представители вооруженных сил стран Европы и США. Военный парад открыли военнослужащие 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которым в этом году было доверено нести флаг латвийской армии.
С флагами своих стран в параде приняли участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Албании, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и США.
Завершила парад демонстрация вооружения, техники и транспорта НВС и армий союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.
Šodien Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā militārajā parādē bija redzamas arī vairākas VUGD ugunsdzēsības un glābšanas automašīnas, kuras izmantojam ikdienā, kad nelaimju brīžos steidzamies palīgā iedzīvotājiem.— VUGD (@ugunsdzeseji) 18 ноября 2018 г.
Paldies aculieciniekam par iesūtīto video. pic.twitter.com/pnULqrwMaz
Над набережной пролетели вертолеты пограничной службы и вооруженных сил, американские вертолеты Black Hawk, немецкие истребители Eurofighter-2000 и бельгийские F-16, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Балтии. В этом году впервые в параде приняла участие национальная авиакомпания airBaltic с одним из своих новых самолетов Airbus A220-300.
По набережной 11 ноября впервые проехали испанские танки Leopard и боевые машины пехоты Pizarro, итальянские бронемашины Freccia, канадские бронемашины LAV, а также военная техника Чехии, Словакии, Словении и Албании. Впервые на военном параде можно было увидеть и американскую ракетную систему Patriot.
В Рижском пассажирском порту 17 и 18 ноября можно будет осмотреть военные корабли НАТО, а 18 ноября с 11.00 до 17.00 здесь пройдет выставка военной техники и экипировки.