﻿ В Риге прошел военный парад в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

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В Риге прошел военный парад в честь столетия Латвии (68)

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Общество | 18 ноября 2018 года, 14:11

В воскресенье, 18 ноября, в 14.00 начался военный парад. На нем впервые были продемонстрированы ракетная система Patriot и самолет Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic.

Посмотреть на мероприятие собрались толпы людей. Среди присутствующих были жители всех возрастов.

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Парадом, в котором приняли участие около 1700 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, руководил командующий Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш, а принимали парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

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На параде присутствовали также высокие гости, в том числе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, президент Литвы Даля Грибаускайте, другие официальные лица и представители вооруженных сил стран Европы и США. Военный парад открыли военнослужащие 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которым в этом году было доверено нести флаг латвийской армии.

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С флагами своих стран в параде приняли участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Албании, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и США.

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Завершила парад демонстрация вооружения, техники и транспорта НВС и армий союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Над набережной пролетели вертолеты пограничной службы и вооруженных сил, американские вертолеты Black Hawk, немецкие истребители Eurofighter-2000 и бельгийские F-16, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Балтии. В этом году впервые в параде приняла участие национальная авиакомпания airBaltic с одним из своих новых самолетов Airbus A220-300.

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По набережной 11 ноября впервые проехали испанские танки Leopard и боевые машины пехоты Pizarro, итальянские бронемашины Freccia, канадские бронемашины LAV, а также военная техника Чехии, Словакии, Словении и Албании. Впервые на военном параде можно было увидеть и американскую ракетную систему Patriot.

В Рижском пассажирском порту 17 и 18 ноября можно будет осмотреть военные корабли НАТО, а 18 ноября с 11.00 до 17.00 здесь пройдет выставка военной техники и экипировки.

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Комментарии 68
Ну да1 час назад
Сейчас прямой эфир с парада в честь 100 летия,но ты пиздишь здесь без остановки,патриот хуев.
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Так ведь1 час назад
у нас патриоты тем, кому жопу удалось в тепло пристроить. Он что , дурак, сопли на Набережной морозить?)))) С дивана гораздо комфортнее родинку любить.
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1001 час назад
Поздравляю Латвию с юбилеем.Желаю стране мира и много процветания.
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