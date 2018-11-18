﻿ Тысячи людей пришли на церемонию возложения цветов у памятника Свободы, Mixnews.lv

Общество |

В воскресенье, 18 ноября, церемонию возложения цветов у памятника Свободы в Риге наблюдали несколько тысяч человек.

Среди присутствующих были люди разных возрастов и национальностей, в том числе много литовцев с символами обоих государств в руках. У собравшихся были также флаги Эстонии и Финляндии.

Красно-белыми цветами уже в середине для были устланы постаменты, установленные у памятника Свободы для возложения цветов, а также подножие памятника.

В церемонии возложения цветов участвовали президент Латвии Раймонд Вейонис, а также президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Даля Грибаускайте, Исландии Гвюдни Йоуханнессон и Финляндии Саули Ниинистё.

В церемонии также приняли участие бывшие президенты Латвии Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Вайра Вике-Фрейберга и все нынешние министры, несколько десятков новых депутатов Сейма, руководство Рижской думы и другие. Церемония началась с государственного гимна и проходила в сопровождении оркестра.