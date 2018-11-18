﻿ Тысячи людей пришли на церемонию возложения цветов у памятника Свободы, Mixnews.lv

Тысячи людей пришли на церемонию возложения цветов у памятника Свободы (19)

фото

Общество | 18 ноября 2018 года, 15:58

В воскресенье, 18 ноября, церемонию возложения цветов у памятника Свободы в Риге наблюдали несколько тысяч человек.

фото

фото

Среди присутствующих были люди разных возрастов и национальностей, в том числе много литовцев с символами обоих государств в руках. У собравшихся были также флаги Эстонии и Финляндии.

Красно-белыми цветами уже в середине для были устланы постаменты, установленные у памятника Свободы для возложения цветов, а также подножие памятника.

В церемонии возложения цветов участвовали президент Латвии Раймонд Вейонис, а также президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Даля Грибаускайте, Исландии Гвюдни Йоуханнессон и Финляндии Саули Ниинистё.

В церемонии также приняли участие бывшие президенты Латвии Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Вайра Вике-Фрейберга и все нынешние министры, несколько десятков новых депутатов Сейма, руководство Рижской думы и другие. Церемония началась с государственного гимна и проходила в сопровождении оркестра.

Комментарии 19
А-2 часа назад
Завтра или послезавтра,этот многострадальный памятник.будет обласкан очередным.датчаненым.англоссаксом или норвежцем.
2
Ответить
Со стороны1 час назад
У вас нездоровая тяга везде видеть фаллосы,батенька.Возможно в этом виновато ваше пребывание в сексуальном рабстве?
4
Ответить
Чухонь1 час назад
Ни на одном фото не наблюдаю ТЫСТЧИ людей.
1
Ответить