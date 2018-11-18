﻿ Вейонис: Латвия готова защищать свою страну и народ, Mixnews.lv

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Латвия готова защищать свою страну и народ, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая военный парад, посвященный столетию провозглашения Латвийского государства.

Президент в своем выступлении напомнил о боях за свободу 100 лет назад, когда все боролись за свою мечту, воплощение которой мы видим сегодня. Создание государства было нелегким, мы испытали, как легко его потерять и как сложно восстановить, отметил Вейонис.

Политик подчеркнул, что солдаты и офицеры Латвии всегда выступали за независимость, и всех их объединяет готовность не жалеть своих сил для защиты свободы и служения своему народу.

Президент также напомнил, что в последние годы Латвия значительно укрепила свою обороноспособность, и вместе с нами - союзники из самого сильного в мире военного альянса НАТО. Однако в основе всего находятся люди.

"Мы сильны в той мере, в какой сами готовы выступить за свою страну", - сказал президент.

Чтобы наблюдать за парадом Национальных вооруженных сил (НВС) и служб МВД, тысячи людей собрались не только на набережной 11 ноября, но и на рижских мостах. Смотреть парад пришли люди разных поколений. Среди них было много семей с детьми.

Военный парад открыли военнослужащие 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе, которым в этом году доверено нести флаг латвийской армии. С флагами своих стран в параде приняли участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Албании, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и США.

Завершила парад демонстрация вооружения, техники и транспорта НВС и армий союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Парадом командовал командующий Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш, а приняли парад президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.