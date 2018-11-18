﻿ Колонна факельного шествия в Риге растянулась на километр, Mixnews.lv

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В воскресенье, 18 ноября, в Риге состоялось факельное шествие в честь столетия Латвии. Длина колонны участников шествия составила более одного километра в длину, сообщает агентство LETA.

В шествие участвовали десятки тысяч человек. В основном участники шествия шли в тишине, однако организаторы позаботились о музыкальном сопровождении и шествие прошло под такие латышские песни как Es atnācu uguntiņu и Laimdotas dziesma.

В этом году маршрут шествия был немного изменен - оно началось у памятника Улманису. Люди прошли к памятнику Свободы, потом направились к Национальное опере. Далее шествие прошло по набережной 11 ноября и завершилось у Национального театра.

Как поясняет нацблок, цель факельного шествия - выразить благодарность основателям Латвии и борцам за ее независимость, вера которых в будущее латышского народа и принесенные ими жертвы дали возможность быть среди тех редких народов мира, у которых есть свое государство. По подсчетам организаторов, в прошлом году в факельном шествии приняли участие 18 000 человек.

Фото: twitter.com/Bertaane