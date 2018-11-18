﻿ Ушаков: нужно вспомнить прошлое Латвии, чтобы увидеть ее развитие, Mixnews.lv

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Чтобы видеть развитие Латвии и выдающийся прогресс, нужно вспомнить, как мы жили 25 лет назад, заявил мэр Риги Нил Ушаков на торжественном заседании Рижской думы в честь столетия государства.

В своем выступлении он указал, что 1917 год был одним из самых мрачных в истории Риги, когда "на улицах могли убить из-за одной папиросы", но уже через год самые смелые мужи Латвии основали независимое государство, а позже защищали его в борьбе, сказал мэр.

Несмотря на все тяжелые времена, пережитые Латвией, общество и в наши дни рассуждает о том, что "все плохо", отметил Ушаков.

"Без сомнения, у нас много проблем, иногда из-за неумелого управления, иногда из-за кризисов, и мы пока не относимся к числу богатых государств Европы. Мы не можем вспомнить, какова была жизнь сто лет назад, но мы помним девяностые. И, глядя из сегодняшнего дня, мы можем видеть выдающийся прогресс и развитие Латвии", - сказал Ушаков.

По его словам, обществу нужно отмести традиционный скепсис, чтобы планировать развитие государства и выдвигать более значительные цели.

Как указал политик, первые сто лет истории Латвии говорят о том, что "мы - государство и народ, способные выживать в любых условиях, справляться с любыми проблемами".

Ушаков добавил, что день рождения государства объединяет людей вне зависимости от религиозной и партийной принадлежности, родного языка, национальности, социального положения, пола и возраста.

Также на торжественном заседании были вручены награды Рижской думы.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня.

Фото: flickr.com