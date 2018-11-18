﻿ ФОТО: В Рижском порту прошла выставка военной техники и кораблей НАТО, Mixnews.lv

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В воскресенье, 18 ноября, в Рижском пассажирском порту прошла выставка военной техники и экипировки.

Мероприятие можно было посетить с 11.00 до 17.00. Ознакомиться с представленной техникой пришли сотни человек.

В числе посетителей было много семей с детьми, маленькие латвийцы проявили особый интерес к автоматам и другой технике.

В рамках выставки были также представлены военные корабли НАТО.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня и открылось торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы.

С 21.02 до 21.20 после исполнения гимна Латвии на набережной 11 ноября состоится световое представление "Век Солнца" об истории Латвии от основания государства до наших дней.

В 22.30 в Латвийской национальной опере начнется концерт "Ночь дня рождения", а с 2 до 5 часов утра по всей Латвии пройдет "Ночь столетия в клубах".

Также с 16 по 19 ноября в Риге проходит ежегодный фестиваль света Staro Rīga.

Фото: Сергей Барановский