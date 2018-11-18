﻿ ФОТО: В Рижском порту прошла выставка военной техники и кораблей НАТО, Mixnews.lv

ФОТО: В Рижском порту прошла выставка военной техники и кораблей НАТО (12)

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Общество | 18 ноября 2018 года, 20:43

В воскресенье, 18 ноября, в Рижском пассажирском порту прошла выставка военной техники и экипировки.

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Мероприятие можно было посетить с 11.00 до 17.00. Ознакомиться с представленной техникой пришли сотни человек.

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В числе посетителей было много семей с детьми, маленькие латвийцы проявили особый интерес к автоматам и другой технике.

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В рамках выставки были также представлены военные корабли НАТО.

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Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня и открылось торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы.

С 21.02 до 21.20 после исполнения гимна Латвии на набережной 11 ноября состоится световое представление "Век Солнца" об истории Латвии от основания государства до наших дней.

В 22.30 в Латвийской национальной опере начнется концерт "Ночь дня рождения", а с 2 до 5 часов утра по всей Латвии пройдет "Ночь столетия в клубах".

Также с 16 по 19 ноября в Риге проходит ежегодный фестиваль света Staro Rīga.

Фото: Сергей Барановский

Комментарии 12
андрей1 час назад
Говно-это ты сцаня.а это гне корабли.это старые лоханки.А моторолла настоящий герой.
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стыдоба31 минуту назад
Что армия,что флот. Сейнера и всякая дребедень поизносившаяся!!!Слов нет,одна матерщина!!!
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Latviešu Patriots1 час назад
Tev ir 100% taisnība, izstādē un parādē bija īsti baltie cilvēki, nevis krievijas urlas un salašņas! Karavīri un virsnieki šā vārda labākajā nozīmē!
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