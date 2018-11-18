﻿ Вейонис: мы можем создать идеальную Латвию, Mixnews.lv

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То, какой будет идеальная Латвия, зависит от наших сил, подчеркнул в своей речи в день столетия государства у памятника Свободы, президент Латвии Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что сегодня наше отечество является независимой страной и каждый из нас свободен. Самое сложное мы уже завоевали и самое дорогое сберегли, добавил политик.

Вейонис также рассказал о том, какой он видит идеальную Латвию будущего. По его словам, все зависит от нас самих. В будущем президент видит народ, который свободно говорит на своем языке, поддерживает слабого и вдохновляет каждого достичь самых высоких своих целей. Вейонис отметил, что во втором столетии он видит многочисленную Латвию, в которой поколение от поколения наследует любовь к своей стране. Политик видит народ, который отдает миру, а не просит и берет.

Президент напомнил слова поэта Райниса, заявив, что не хотеть демократию в нашей стране значит - не хотеть нашу страну. Он подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня.

"Мы все - Латвия", - завершил свою речь Вейонис.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня и открылось торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы.

С 21.02 до 21.20 после исполнения гимна Латвии на набережной 11 ноября состоится световое представление "Век Солнца" об истории Латвии от основания государства до наших дней.

В 22.30 в Латвийской национальной опере начнется концерт "Ночь дня рождения", а с 2 до 5 часов утра по всей Латвии пройдет "Ночь столетия в клубах".

Также с 16 по 19 ноября в Риге проходит ежегодный фестиваль света Staro Rīga.

Фото: flickr.com/Saeima