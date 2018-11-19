﻿ Зима не за горами: синоптики обещают похолодание, Mixnews.lv

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Эта неделя в Латвии будет самой холодной с весны этого года. Существенных осадков не ожидается, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В целом из-за влияния антициклона погода всю неделю будет сухо и морозно, ветер будет умеренный, временами ожидается полное безветрие. Небо прояснится, температура воздуха в темное время суток стремительно упадет, в результате местами могут обледенеть дороги и мосты. Также местами возможны туман и иней.

Ожидается, что в конце недели влияние антициклона уменьшится, возможен небольшой дождь и снег.

Температура воздуха всю неделю составит около нуля градусов, ночью она местами будет падать до -6 градусов, а в прибрежных районах местами возможно потепление до +6 градусов. Вероятно, на следующей неделе станет еще холоднее и выпадет снег, прогнозируют синоптики.

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