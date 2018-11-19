﻿ Президент Литвы не побывала на столетии Латвии из-за неисправности самолета, Mixnews.lv

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Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте из-за неожиданной технической неисправности самолета военно-воздушных сил Литвы Spartan в минувшие выходные не смогла вылететь в Ригу для участия в мероприятиях по случаю столетия независимости Латвии.

Делегация была проинформирована о неполадке уже по прибытии в Вильнюсский аэропорт, сообщила пресс-служба президента Литвы.

Грибаускайте поздравила всех жителей Латвии со столетием независимости в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюссском аэропорту.

Между тем президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала в Латвию и поучаствовала в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге и параде вооруженных сил Латвии. С президентами Финляндии, Латвии и Исландии она также посетила концерт в честь столетия Латвия. Кроме того президент Эстонии подарила Латвийской национальной библиотеке вышедшую недавно в переводе на латышский поэму "Калевипоэг".

Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные мероприятия.