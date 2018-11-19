﻿ Президент Литвы не побывала на столетии Латвии из-за неисправности самолета, Mixnews.lv

Президент Литвы не побывала на столетии Латвии из-за неисправности самолета (61)
Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте из-за неожиданной технической неисправности самолета военно-воздушных сил Литвы Spartan в минувшие выходные не смогла вылететь в Ригу для участия в мероприятиях по случаю столетия независимости Латвии.
Делегация была проинформирована о неполадке уже по прибытии в Вильнюсский аэропорт, сообщила пресс-служба президента Литвы.
Грибаускайте поздравила всех жителей Латвии со столетием независимости в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюссском аэропорту.
Между тем президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала в Латвию и поучаствовала в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге и параде вооруженных сил Латвии. С президентами Финляндии, Латвии и Исландии она также посетила концерт в честь столетия Латвия. Кроме того президент Эстонии подарила Латвийской национальной библиотеке вышедшую недавно в переводе на латышский поэму "Калевипоэг".
Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные мероприятия.
Ведь со слов Дали, злобный сосед , так клацкает зубами возле границ Литвы, в ожидании удобного момента, чтобы напасть на неё. А тут такой удобный случай.)))))))
А, если серьёзно, было бы желание , на машине за 2,5 часа долетела бы.