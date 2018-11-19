﻿ Президент Литвы не побывала на столетии Латвии из-за неисправности самолета, Mixnews.lv

Президент Литвы не побывала на столетии Латвии из-за неисправности самолета (61)

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Общество | 19 ноября 2018 года, 10:40

Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте из-за неожиданной технической неисправности самолета военно-воздушных сил Литвы Spartan в минувшие выходные не смогла вылететь в Ригу для участия в мероприятиях по случаю столетия независимости Латвии.

Делегация была проинформирована о неполадке уже по прибытии в Вильнюсский аэропорт, сообщила пресс-служба президента Литвы.

Грибаускайте поздравила всех жителей Латвии со столетием независимости в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюссском аэропорту.

Между тем президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала в Латвию и поучаствовала в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге и параде вооруженных сил Латвии. С президентами Финляндии, Латвии и Исландии она также посетила концерт в честь столетия Латвия. Кроме того президент Эстонии подарила Латвийской национальной библиотеке вышедшую недавно в переводе на латышский поэму "Калевипоэг".

Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные мероприятия.

Комментарии 61
Ну3 часа назад
Хоть одной фашистской рожей меньше и то хорошо.
4
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Смешно2 часа назад
Единственный самолёт ВВС Литвы ... в нужный момент ... и не исправен !!! А если завтра война?
Ведь со слов Дали, злобный сосед , так клацкает зубами возле границ Литвы, в ожидании удобного момента, чтобы напасть на неё. А тут такой удобный случай.)))))))
2
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По логике3 часа назад
Если сломался самолёт ВВС , нужно было на танке приехать.)))))
А, если серьёзно, было бы желание , на машине за 2,5 часа долетела бы.
6
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