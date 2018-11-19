﻿ Минюст Латвии отмечает столетие со дня своего основания, Mixnews.lv

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Сегодня, 19 ноября, Министерство юстиции и латвийская юстиция отмечают столетие своего существования, сообщила представитель Минюста Лана Маулиня.

В честь этого события в 16.00 в Домском соборе Риги состоится экуменическое богослужение.

В рамках празднования столетия латвийского государства проводятся и другие мероприятия в честь юбилея юстиции. Так, 7 декабря на Кипсале для латвийских юристов пройдет Бал юстиции, 5 декабря свое столетие отметит Рижский окружной суд, 14 декабря - Курземский окружной суд, 19 декабря - Сенат Верховного суда.

На следующий день после провозглашения Латвийской Республики, 19 ноября 1918 года, премьер-министр Карлис Улманис пригласил присяжного адвоката Петериса Юрашевскиса стать министром юстиции, а присяжного адвоката Эдуарда Страутниекса - его заместителем. 6 декабря 2018 года Народный совет Латвии утвердил временное положение о латвийских судах и порядке судопроизводства.

Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные праздничные мероприятия.

Фото: manastiesibas.lv