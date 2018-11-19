﻿ Соцсети: в Риге после столетия Латвии найден сгоревший автомобиль, Mixnews.lv

Соцсети: в Риге после столетия Латвии найден сгоревший автомобиль (28)
Общество | 19 ноября 2018 года, 15:43
В понедельник, 19 ноября, на следующий день после празднования столетия провозглашения Латвийской Республике в группе "Кенгарагс" в соцсети Facebook была опубликована фотография сгоревшего легкового автомобиля BMW.
Автор публикации Ольга Дукалева написала, что автомашина находится у променада в Кенгарагсе.
Между тем другая жительница Кенгарагса Элина Рыбкина указала, что видела, как ночью горел автомобиль.
"А кто знает , что там случилось? В часа 3 ночи горела, как новогодняя елка. Я аж проснулась, и в окно. Она стояла ещё дальше. Пожарные пытались вытащить, видимо не получилось", - написала она.
По словам автора публикации, информация об обнаруженном автомобиле была передана в распоряжение полиции.
Фото: facebook.com
ужас конечно что твориться, может машину принесли как сокральную жертву - в честь 100 летия Латвии! Раньше животных приносили в журтву, в 2018 году БМВ
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твоя работа , чтобы была причина Кремль вспомнить ? Вообще не понятно такое внимание к этому инциденту. Только идиот может поверить , что эта горящая машина - повод испортить праздник . Может быть пьяный богач наоборот решил "своим факелом" присоединиться к факельным огням ? Было бы что обсуждать . Понимаю Сраня - затычка во всех дырках , а остальные то что ?
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Посмотри в зеркало и ты увидишь воплощение инцеста..гниль лабатая
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