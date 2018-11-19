﻿ Соцсети: в Риге после столетия Латвии найден сгоревший автомобиль, Mixnews.lv

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В понедельник, 19 ноября, на следующий день после празднования столетия провозглашения Латвийской Республике в группе "Кенгарагс" в соцсети Facebook была опубликована фотография сгоревшего легкового автомобиля BMW.

Автор публикации Ольга Дукалева написала, что автомашина находится у променада в Кенгарагсе.

Между тем другая жительница Кенгарагса Элина Рыбкина указала, что видела, как ночью горел автомобиль.

"А кто знает , что там случилось? В часа 3 ночи горела, как новогодняя елка. Я аж проснулась, и в окно. Она стояла ещё дальше. Пожарные пытались вытащить, видимо не получилось", - написала она.

По словам автора публикации, информация об обнаруженном автомобиле была передана в распоряжение полиции.

Фото: facebook.com