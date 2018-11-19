﻿ "Это была катастрофа!": пользователи Twitter обсуждают давку после салюта, Mixnews.lv

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Посмотреть на световое шоу "Век Солнца", организованное в честь столетия Латвийской Республики, собрались более 100 000 человек, сообщили в Рижской думе. Между тем в соцсети Twitter пользователи отметили, что из-за такого огромного скопления народа образовалась сильная давка, когда люди пытались добраться домой.

Журналист Том Зариньш подчеркнул, что давка началась уже во время светового представления.

"Салютом не насладился. У Триангульского бастиона начались массовая давка и психоз. Впервые мне стало страшно на мероприятии такого рода", - указал он.

Uguņošana nebija baudāma. Pie Triangula bastiona sākās masu spiešanās un psihoze. Pirmoreiz šāda veida pasākumā palika baisi — Toms Zariņš (@zarinstoms) 18 ноября 2018 г.

Врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис написал в своем Twitter, что давка после салюта была катастрофической.

"Я надеюсь, что всем удалось выбраться из толпы после салюта, что обошлось без трупов... Это была катастрофа!", - написал медик.

Es ceru, ka pūļa izklīšana no Krastmalas pēc #Latvijai100 salūta iztika bez līķiem... Tā bija katastrofa! — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) 18 ноября 2018 г.

Реаниматолога призвали не сеять панику среди жителей, однако врач заявил, что он всего лишь предупреждает о возможных последствиях нахождения такого большого числа людей в одном месте.

С врачом согласилась Джейна Штейнберга, заявив, что те минуты, которые она провела в одном из подземных переходов были самыми страшными для нее за последние годы.

"По пути в Пардаугаву перед салютом неосознанно попали в туннель. Самые жуткие три минуты за последние годы. Рада, что выбралась оттуда без панической атаки", - написала она.

Ejot uz Pārdaugavu pirms salūta, neapdomīgi ietrāpījām tunelī. Šausmīgākās 3 minūtes pēdējo gadu laikā. Priecājos, ka tiku ārā bez panikas lēkmes. — Džeina Šteinberga (@dzeina) 18 ноября 2018 г.

Девушка с ником Kanna Ragnese написала, что никому не желает пережить подобное.

"Самый большой кошмар настиг тех, кто пришел с маленькими детьми, с колясками... После салюта, когда наконец закрыли движение можно было спастись, перелезая через барьер, помогали другим, передавали детей... Что-то подобное никому не желаю пережить! Все время думала - только бы никто не погиб!", - рассказала она.

Viss lielākais murgs bija tiem, kas atnāca ar maziem bērniem, ar ratiem... pēc salūta, kad beidzot slēdza satiksmi varēja glābties rāpjoties pāri barjerām, citiem palīdzējām, bērnus pāri cēlām... Ko tādu piedzīvot nevienam nenovēlu! Visu laiku domāju - kaut neviens neietu bojā! — Kanna Ragnese (@AnnaAgnesse) 19 ноября 2018 г.

В соцсети Facebook очевидцы делились видеозаписями давки, которая происходила на перроне Рижского вокзала. Вагоны пассажирского поезда были набиты битком, но станция все так же была полна людей.

Жители писали в комментариях, что многие долго не могли уехать домой после салюта, поскольку поезда были переполнены.

Напомним, световое шоу к столетию Латвии стоило 234 999 евро, без налога на добавленную стоимость.