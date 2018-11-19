﻿ "Это была катастрофа!": пользователи Twitter обсуждают давку после салюта, Mixnews.lv

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"Это была катастрофа!": пользователи Twitter обсуждают давку после салюта (41)

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Общество | 19 ноября 2018 года, 16:53

Посмотреть на световое шоу "Век Солнца", организованное в честь столетия Латвийской Республики, собрались более 100 000 человек, сообщили в Рижской думе. Между тем в соцсети Twitter пользователи отметили, что из-за такого огромного скопления народа образовалась сильная давка, когда люди пытались добраться домой.

Журналист Том Зариньш подчеркнул, что давка началась уже во время светового представления.

"Салютом не насладился. У Триангульского бастиона начались массовая давка и психоз. Впервые мне стало страшно на мероприятии такого рода", - указал он.

Врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис написал в своем Twitter, что давка после салюта была катастрофической.

"Я надеюсь, что всем удалось выбраться из толпы после салюта, что обошлось без трупов... Это была катастрофа!", - написал медик.

Реаниматолога призвали не сеять панику среди жителей, однако врач заявил, что он всего лишь предупреждает о возможных последствиях нахождения такого большого числа людей в одном месте.

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С врачом согласилась Джейна Штейнберга, заявив, что те минуты, которые она провела в одном из подземных переходов были самыми страшными для нее за последние годы.

"По пути в Пардаугаву перед салютом неосознанно попали в туннель. Самые жуткие три минуты за последние годы. Рада, что выбралась оттуда без панической атаки", - написала она.

Девушка с ником Kanna Ragnese написала, что никому не желает пережить подобное.

"Самый большой кошмар настиг тех, кто пришел с маленькими детьми, с колясками... После салюта, когда наконец закрыли движение можно было спастись, перелезая через барьер, помогали другим, передавали детей... Что-то подобное никому не желаю пережить! Все время думала - только бы никто не погиб!", - рассказала она.

В соцсети Facebook очевидцы делились видеозаписями давки, которая происходила на перроне Рижского вокзала. Вагоны пассажирского поезда были набиты битком, но станция все так же была полна людей.

Жители писали в комментариях, что многие долго не могли уехать домой после салюта, поскольку поезда были переполнены.

Напомним, световое шоу к столетию Латвии стоило 234 999 евро, без налога на добавленную стоимость.

Комментарии 41
Реалист1 час назад
А как вы предполагаете исход праздника , где было 100тыс зрителей? Джентельменов , пропускающих кого-то вперёд со словами "прошу вас , я после вас" конечно же не было. Может быть не надо было всем одновременно бросаться убегать с места , где только что было красивое зрелище . Это же праздник , впереди выходной день , куда спешить , зачем душить друг друга ? А как все проходит на 9 мая , ведь там столько же зрителей , почему-то ни разу не было жалоб , что не хватило транспорта и невозможно было уехать. К тому же машины во многих местах заблокировали себе и другим возможность уехать.
В следущий раз все жалобщики - оставайтесь дома и смотрите прямую трансляцию , сидя на диване - ни давки , ни битком набитых трамваев и поездов .
А ведь , если не спешить убегать , а переждать , то спустя 40 минут , можно спокойно покинуть место зрелищь. Обычно в праздники люди не спешат домой .
4
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Как-то так1 час назад
И теперь вы по прежнему уверены, что случае чего, наш народ , как утверждают политики, готов бороться за своё государство ?! Такая мелочь, а уже все в панике.))))
2
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ZZ1 час назад
Так ты определись, ты с Латгалии или с урала,пылесосоёб?
3
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