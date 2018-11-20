﻿ Соцсети: в Вентспилсе новая линия электропередач убивает птиц, Mixnews.lv

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В субботу, 17 ноября, рижанин Алексей Курочкин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии с погибшими птицами, указав, что их могла убить новая линия электропередач в Вентспилсе. Об этом пишет NRA.

По словам мужчины, мачты новой линии электропередач слишком высокие.

"Заехали в Вентспилсе, на въезде в город проведена новая линия электропередачи. Мачты выше обычного в полтора раза. Сразу нашли разбившегося лебедя кликуна", - написал Алексей.

Мужчина также указал, что они нашли еще двух мертвых птиц в двух метрах от погибшего лебедя - зяблика и чечётку. Алексей подчеркнул, что линия электропередач проведена в месте интенсивной миграции птиц.

Фото: pixabay.com