﻿ Синоптики предупреждают о заморозках, Mixnews.lv

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В ночь на вторник, 20 ноября, температура воздуха по всей Латвии понизится до 0..-5 градусов, только местами на побережье Курземе температура воздуха составит +1..+2 градуса, прогнозируют синоптики.

На отдельных участках дорог возможно обледенение. И ночью, и днем будет дуть медленный ветер, ожидается также безветрие. Синоптики обещают пасмурную погоду, но с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха составит от -1..-2 градусов на востоке Латвии, до +2..+4 градусов на Курземском побережье.

В Риге в ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер будет очень слабым, установится штиль. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Фото: pixabay.com