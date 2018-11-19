﻿ Полиция задержала только трех человек на День независимости, Mixnews.lv

Полиция задержала только трех человек на День независимости (1)
Мероприятия по случаю празднования столетия летия Латвии прошли спокойно, в Риге задержано всего три человека - один за употребление алкоголя в общественном месте, двое за порчу рекламного стенда, рассказал начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.
Он указал,что по всей Латвии было огромное множество мероприятий - и в больших городах, и в менее населенных местах. По этой причине полиция рассматривала события в контексте всего государства и работала по специально разработанному плану.
По его словам, вне Риги на мероприятиях не было задержанных, а в столице одного человека задержали за распитие алкоголя в общественном месте, между тем еще двое были задержаны за порчу рекламного стенда в Старой Риге.
"В Риге прошло множество мероприятий на протяжении всего дня - начиная с парада, и заканчивая световым шоу, которые посетили тысячи людей, но за мелкие нарушения были задержаны лишь трое. Это свидетельствует о том, что праздник прошел спокойно", - указал Велшс.
Он добавил, что в эти дни было привлечено большее количество сотрудников полиции и порядок был обеспечен на высшем уровне.
Велшс также отметил, что в Ригу приехало много жителей регионов и большое число людей создавало дискомфорт как посетителям праздничных мероприятий, так и автоводителям.
Несмотря на то, что полиция призывала жителей оставлять свои автомобили дома, многие все равно выбрали этот вид транспорта, поэтому большинство жалоб связано с пробками и промедлением в них.
"Это была естественная ситуация, беря во внимание количество посетителей в соответствующем месте и времени", - добавил Велшс.
Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные праздничные мероприятия.
Фото: Госполиция