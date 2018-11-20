﻿ МИД предлагает открыть два посольства Латвии: на это понадобится 3 млн евро, Mixnews.lv

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Министерство иностранных дел (МИД) собирается открыть еще два посольства Латвии - в Австралии и в Бразилии. Однако на осуществление этой инициативы понадобится около трех миллионов евро. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Телеканал отмечает, что решать, открывать новые представительства или нет, будет уже новое правительство.

На данный момент защищать инициативу об открытии посольств готова председатель Объединения свободных латышей мира (ОСЛМ) Кристине Саулите. Она является латышкой, проживающей в Австралии, поэтому ей важно, чтобы в Канберре открылось посольство Латвии.

"Этот вопрос уже давно созрел. И, я очень надеюсь, что, когда будет сформировано новое правительство, это будет один из пунктов, который будет углубленно рассмотрен. Надеюсь, что средства на открытие посольства найдут. В Австралии уже долгие годы проживает большая и активная община латышей", - заявила Саулите.

Напомним, решать вопрос с открытием посольства Латвии в Австралии планировалось не раньше чем в контексте бюджета на 2019 год.

Фото: nekrize.lv