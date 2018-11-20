﻿ В Елгаве построят фабрику веганской еды за 7 млн евро (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Елгавская городская дума и компания Nature Foods заключили договор о строительстве фабрики по производству продуктов питания для веганов и вегетарианцев. Об этом пишет портал jelgavniekiem.lv .

Главной задачей предприятия будут разработка рецептуры продуктов, подходящих вегетарианцам и веганам, разработка технологий, а также производство и распространение товаров. Основным продуктом будет искусственная альтернатива коровьему молоку — протеиновый напиток из бобовых культур. Также планируется производить закуски из горохового протеина.

Фабрика будет построена в Елгаве, на улице Прохорова 13 и ее площадь составит по крайней мере 4000 квадратных метров. Предполагается, что 7 миллионов на строительство будут получены от немецких инвесторов.

Строительство планируется начать в 2019 году, а в 2020 завод должен начать работу. Завод должен создать в Елгаве минимум 61 рабочее место.

Фото: Maxima