﻿ Латвию проверят российские военные, Mixnews.lv

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С инспекционным визитом для контроля над вооружениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 20-23 ноября в Латвии будут находиться четыре офицера российских вооруженных сил, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

Цель инспекционного визита - посетить Ригу, Адажи и центральную часть Латвии, чтобы убедиться, не проводятся ли на этой территории военные учения, о которых должны быть извещены другие страны ОБСЕ, и соответствует ли ситуация ежегодно предоставляемой информации.

По квотам ОБСЕ Латвия должна за год принять один оценочный и три инспекционных визита по контролю над вооружениями. В этом году инспекцию контроля над вооружениями на территории Латвии уже провела Белоруссия.

В свою очередь Латвия проводит оценку и инспекцию контроля над вооружениями в других странах-членах ОБСЕ.

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