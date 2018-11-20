﻿ Латвию проверят российские военные, Mixnews.lv

Латвию проверят российские военные (15)

фото

Общество | 20 ноября 2018 года, 08:03

С инспекционным визитом для контроля над вооружениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 20-23 ноября в Латвии будут находиться четыре офицера российских вооруженных сил, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

Цель инспекционного визита - посетить Ригу, Адажи и центральную часть Латвии, чтобы убедиться, не проводятся ли на этой территории военные учения, о которых должны быть извещены другие страны ОБСЕ, и соответствует ли ситуация ежегодно предоставляемой информации.

По квотам ОБСЕ Латвия должна за год принять один оценочный и три инспекционных визита по контролю над вооружениями. В этом году инспекцию контроля над вооружениями на территории Латвии уже провела Белоруссия.

В свою очередь Латвия проводит оценку и инспекцию контроля над вооружениями в других странах-членах ОБСЕ.

фото flickr.com

Комментарии 15
Окошко открыть?32 минуты назад
The Russians are coming. The Russians are coming. They’re right around. I’ve seen Russian soldiers!
1
Ответить
Алле оп!34 минуты назад
И снова, и опять, парад уродцев , на арене нашего цирка, начинают патриотSSы !!!
Громкие аплодисменты и , ставший уже риторическим , вопрос - вы когда- нибудь работаете ?
2
Ответить
А то!21 минуту назад
Такова его патриотическая миссия .))))))
1
Ответить