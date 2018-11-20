﻿ В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о скользких дорогах, Mixnews.lv

В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о скользких дорогах (3)
Во вторник утром в Латвии и Риге выпал первый снег. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts Ceļi и Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, снег сразу тает, но дороги могут быть скользкими.
Про первый снег сообщают и пользователи соцсетей.
Nu tad nu svetku diena! Šodien arī šī gada pormais sniegs! https://t.co/xkQL9CYBZd— Inese.Cerina (@Cerbambuls) 20 ноября 2018 г.
Latvijas Valsts ceļi и Госполиция предупреждают автоводителей при изменении погодных условий, когда местами выпал снег, быть предельно внимательными на дорогах.
"Автоводители, будьте предельно внимательны и выбирайте соответствующие дорожному покрытию и погодным условиям скорость передвижения, дистанцию и стиль вождения", - сказано в сообщении.
‼️ Autovadītāj, esi piesardzīgs un izvēlies autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu https://t.co/taR4KdycL1— Valsts policija (@Valsts_policija) 20 ноября 2018 г.
Autovadītāju ievērībai: apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu https://t.co/mGiLJe67N1— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 20 ноября 2018 г.
Днем в Латвии ожидается небольшой мороз, небо местами прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.
В Риге днем также не ожидается существенных осадков, а температура воздуха будет близка к нулевой отметке.
Дороги могут быть скользкими.
Ну мы понЯли