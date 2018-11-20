﻿ В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о скользких дорогах, Mixnews.lv

Общество |

Во вторник утром в Латвии и Риге выпал первый снег. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts Ceļi и Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, снег сразу тает, но дороги могут быть скользкими.

Про первый снег сообщают и пользователи соцсетей.

Nu tad nu svetku diena! Šodien arī šī gada pormais sniegs! https://t.co/xkQL9CYBZd — Inese.Cerina (@Cerbambuls) 20 ноября 2018 г.

Latvijas Valsts ceļi и Госполиция предупреждают автоводителей при изменении погодных условий, когда местами выпал снег, быть предельно внимательными на дорогах.

"Автоводители, будьте предельно внимательны и выбирайте соответствующие дорожному покрытию и погодным условиям скорость передвижения, дистанцию и стиль вождения", - сказано в сообщении.

‼️ Autovadītāj, esi piesardzīgs un izvēlies autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu https://t.co/taR4KdycL1 — Valsts policija (@Valsts_policija) 20 ноября 2018 г.

Autovadītāju ievērībai: apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu https://t.co/mGiLJe67N1 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 20 ноября 2018 г.

Днем в Латвии ожидается небольшой мороз, небо местами прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В Риге днем также не ожидается существенных осадков, а температура воздуха будет близка к нулевой отметке.

Дороги могут быть скользкими.