﻿ В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о скользких дорогах, Mixnews.lv

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В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о скользких дорогах (3)

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Общество | 20 ноября 2018 года, 08:27

Во вторник утром в Латвии и Риге выпал первый снег. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts Ceļi и Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, снег сразу тает, но дороги могут быть скользкими.

Про первый снег сообщают и пользователи соцсетей.

Latvijas Valsts ceļi и Госполиция предупреждают автоводителей при изменении погодных условий, когда местами выпал снег, быть предельно внимательными на дорогах.

"Автоводители, будьте предельно внимательны и выбирайте соответствующие дорожному покрытию и погодным условиям скорость передвижения, дистанцию и стиль вождения", - сказано в сообщении.

Днем в Латвии ожидается небольшой мороз, небо местами прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В Риге днем также не ожидается существенных осадков, а температура воздуха будет близка к нулевой отметке.

Дороги могут быть скользкими.

Комментарии 3
Alex 9 часов назад
В Латвии выпал первый снег, водителей предупреждают о "скольских" дорогах
Ну мы понЯли
2
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Негражданин истории успеха 9 часов назад
Правильно писать "склисские" , а не"скольские". Проверочное слово - "склисить".
1
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))))))))))) 8 часов назад
То ли ещё будет , после реформы Шадурика.
1
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