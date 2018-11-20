﻿ Хаос после салюта: полиция может ограничить количество людей на мероприятиях, Mixnews.lv

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Госполиция допускает возможность ограничения количества людей на массовых мероприятиях в будущем, сообщает программа Panorāma на LTV. Предложение прозвучало после многочисленных жалоб на хаос и давку после салюта в честь столетия Латвии.

Как рассказал заместитель начальника Госполиции Артис Велшс, ответственные службы будут думать над решением проблемы.

"Это очень узкий участок между двумя мостами. Мы будем думать, как предотвращать такие ситуации. Возможно стоит сделать отдельные входы, а попадать на мероприятия будут те, кто придет первым", — сказал Велшс.

Световое шоу "Век солнца" собрало по обоим берегам Даугавы и на мостах более 100 000 человек. После этого в соцсетях начали появляться вохмущенные посты людей, которые после салюта не могли выбраться из толпы.

Как уже сообщалось, после салюта хаос был и на дорогах Риги — образовались гигантские пробки. По свидетельствам очевидцев, люди не могли по два часа добраться до своих домов. Многие рижане и гости столицы, торопясь к кульминации торжеств на Набережной 11 Ноября, бросали свои машины не на стоянках, а прямо на дороге. Еще до праздников Pasažieru vilciens предлагал всем во избежание пробок добираться домой после праздника на электричке. Как свидетельствуют видео очевидцев, вагоны были настолько переполнены, что двери не закрывались и поезда не могли отправиться.